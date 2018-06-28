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İçişleri Bakanlığı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

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İçişleri Bakanlığı: 10 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bitlis İli Hizan ilçesi kırsalında yapılan operasyonda 10 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor" denildi.

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