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SON DAKİKAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti! İşte Soylu'nun açıklamasının tam metni

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti! İşte Soylu'nun açıklamasının tam metni

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti! İşte Soylu'nun açıklamasının tam metni
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan son dakika açıklaması... Bakan Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi.

 Soylu, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi.
Son dakika haberi: Bakan Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı" ifadelerini kullandı.

SÜLEYMAN SOYLU: GÖREVİMDEN AYRILIYORUM

"İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı" diyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:
"Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum. Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık. Allah milletimizi korusun."

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