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İçişleri Bakanı Soylu saldırganın nasıl kaçtığını açıkladı

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İçişleri Bakanı Soylu saldırganın nasıl kaçtığını açıkladı
Teröristin farklı bir giysiyle içeriden çıkıp kaçtığını açıklayan Soylu, yakalanması için operasyon başlatıldığını söyledi. Olay yerindeki dehşet manzarasını da anlatan Soylu, "Biz olay yerine gittik, bir katliam gerçekleştirilmiş insanlık dışı tam bir va

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu  Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden özel uçakla İstanbul'a geldi.  Atatürk Havalimanında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul Valisi Vasip Şahin,  Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile burada bir araya gelen Soylu, İstanbul'daki  terör saldırısına ilişkin ilk açıklamayı burada yaptı. İki bakan daha sonra olay yerine gidip incelemelerde bulundu. Daha sonra hastanede yaralıları ziyaret ettiler. 

HAYATANI KAYBEDENLERİN 16'SI YABANCI UYRUKLU 

 Havalimanında konuşan ve olayın, gece saat 01.15 sıralarında gerçekleşen bir terör saldırısı  olduğuna işaret eden Soylu, şunları kaydetti: " Bizim de aldığımız bilgiler çerçevesinde 39 insanımız  hayatını kaybetti. Bunların şu anda 21'inin kimliği belli. Henüz diğer 18'inin  kimliğiyle ilgili tespit çalışmaları devam ediyor. 16'sı yabancı uyruklu, 5'i  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğer kimliği belli olmayanlarla ilgili böyle bir  değerlendirme yapamıyoruz.Şu anda 69 kişi hastanelerde tedavi  görüyor. Bunun 4'ü ağır olarak bize bildirildi, 1'i çok ağır.

TERÖRİSTİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON YAPILIYOR 

Elbette ki bir  terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hain, sivil insanlara yönelik ve milletin  umutlarını tazelediği bir yılbaşında gerçekleşen ve insanların korunmasız olduğu  bir yerde, onların böyle bir şeyden habersiz, hiçbir şekilde akıllarından  geçmeyen bir durumda yapılan insanlık dışı ve alçak bir saldırı. Teröristi arama  çalışmaları devam ediyor. Emniyetimiz gerekli operasyonları başlattı. İnşallah  yakın bir zamanda ele geçeceğini ümit ediyoruz. İnşallah bir daha böyle bir  saldırıyla karşı karşıya kalmayız. Tekrar başımız sağ olsun."Terör  saldırısını yapan örgütle ilgili bir soru üzerine Soylu, "Tüm  detaylı çalışmalar gerçekleşiyor şu anda. Net bir değerlendirme yapmamız çok  doğru olmaz. Net bir değerlendirme olunca da kamuoyuyla paylaşırız." ifadelerini  kullandı.   MOBESE'ler, güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Teröristin nasıl kaçtığı, yalnız olup olmadığı ve nasıl kaçtığı incileniyor. 


BAKANLAR OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI 

Bakan Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi  Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki terör saldırısının  yaşandığı olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralananları hastanelerde  ziyaret etti.

SAĞLIK BAKANI AKDAĞ: HASTANELERDE 65 YARALI VAR  

?Ziyaret sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Recep Akdağ,  gece yaşanan terör  saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan, aralarında yabancı uyruklu kişilerin  de bulunduğu vatandaşların olduğunu söyledi. Akdağ, saldırıyı duyar duymaz kendisinin Ankara'dan, İçişleri Bakanı  Soylu'nun da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini belirterek, önce olay  yerine gittiklerini, ardından da hastanelerde tedavisi süren yaralıları ziyaret  ettiklerini dile getirdi. Sağlık Bakanı Akdağ, "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu  oldukça ciddi. Böyle hadiselerden sonra yaralanan kişilerin daha sonra da durumu  değişebiliyor. Şu anda bizdeki bilgiler, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, 4  kişinin durumunun oldukça ağır olduğu şeklinde. Tekrar hepimize geçmiş olsun.  Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza en kısa zamanda  şifalar temenni ediyorum. Tabii bir taraftan kimlikler belirleniyor ama çok  sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralıların içinde olduğunu biliyoruz." diye  konuştu.  Bakan Akdağ, yaralıların uyrukları hakkındaki soru üzerine, "Zaman  içerisinde netleşecek. Şimdi daha ziyade yaralıların tıbbi durumlarıyla alakadar  olunuyor. Bir taraftan emniyet gerekli tespitleri yapıyor." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise "Şu anda hastanelerde 65 yaralı var. 65 yaralıdan 4'ünün durumunun oldukça ağır. Yaralılar içerisinde çok sayıda yabancı uyrulu kişinin olduğu da biliniyor. Yaralıların kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor" dedi. 


SALDIRGAN ÜSTÜNÜ DEĞİŞTİRİP KAÇTI 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hastane çıkışında yaptığı açıklamada saldırgana ilişkin önemli bilgiler verdi. Saldırganın olay yerinden üstünü değiştirip kaçtığını belirterek şunları söyledi: "Emniyetin  yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu  gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil. Bir mont, pantolon şeklinde içeriye  silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber  dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem  emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin  yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor."

İHBAR VAR MIYDI?

"Bir ihbar alındığı  yönünde bilgiler var. Böyle bir ihbar söz konusu mu?" şeklindeki soru üzerine Bakan Soylu şunları söyledi:  "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DEAŞ, gerek PKK, gerek DHKP/C, yani  içinde bulunduğumuz durumda, gerek yabancı servislerden, gerekse de kendi  istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Kimisi isme dayalıdır,  kimisi de daha ziyade bir çerçevedir. Yani 'şurada bir olay olacak' yönünde, yani  İstanbul'da, Ankara'da... Bunun üzerine özellikle yılbaşıyla ilgili  arkadaşlarımız Türkiye'nin her tarafında tedbir aldılar ki en yoğun tedbirler de  İstanbul'da alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu oldu. Bir kısmı  istihbaridir, bir kısmı emniyet güçlerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde  ortaya çıkmaktadır."  İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'ın, olay saatinden çok kısa bir süre  önce bölgede bulunduğunu aktaran Soylu, "Yani Ortaköy'deki Beşiktaş Belediyesince  düzenlenen etkinlik alanının denetlenmesi için bölgede bulunuyordu. Sayın  Valimiz, tüm İstanbul'daki güvenlik birimlerinin başında olması hasebiyle  güvenlik-komuta merkezinden bunu değerlendiriyordu. Özellikle yılbaşından önce,  28'i, 29'u, 30'u daha önce birçok operasyon da gerçekleştirildi." ifadelerini  kullandı.


KATLİAM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ 

Olay yeri ile ilgili de bilgi veren Bakan Soylu; " Olay yerinden geliyoruz sayın bakanımız,v alimiz ile birlikte. Bir katliam gerçekleştirilmiş. İnsanlık dışı, vahşet. Şu  ana kadar 39 insanımız hayatını kaybetti. 20 kişinin tam kimliği belli. Bunun  15'i misafirimiz, yabancı uyruklu, 5'i de vatandaşımız, Türk vatandaşı olarak  gözüküyor. Tam çok net değil ama zannediyorum ki o 5  tespitin 3 veya 4'ü orada  çalışanlar, oradan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde. Diğerlerinin kimlik  tespit çalışmaları da gerçekleştiriliyor."

 

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