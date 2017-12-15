İçeri Girmek 17 Saat Sürdü

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyünde, akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 31 yaşındaki R.Y., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı ağabeyi, 46 yaşındaki Mehmet Y.'yi ahırda, av tüfeğiyle 2 el ateş ederek öldürdü. Mehmet Y.'nin cesedini s

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Sarnıç köyü Gökçesu Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde annesi 64 yaşındaki Zeliha Y. ile yaşayan R.Y. ile ağabeyi Mehmet Y., evlerinin bahçesindeki ahırda henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen R.Y., av tüfeğiyle iki el ateş ederek, ağabeyi Mehmet Y.'yi öldürdü. Ahırdan gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu jandarmaya bildirdi. Olayın ardından R.Y., öldüğünü söylediği ağabeyi Mehmet Y.'nin cesedini sürükleyerek, eve götürdü.

Evin bahçe kapısının arkasına açılmaması ve kimsenin girmemesi için birkaç eşya koyan R.Y., ardından eve giderek, kapıyı da üzerinden kilitleyip, beklemeye başladı. İhbar üzerine evin önüne gelen jandarma ekipleri, R.Y.'nin teslim olması ve ağabeyinin cansız bedenini vermesi için ikna çalışmalarına başladı. Geçen zamana rağmen R.Y., ikna olmazken, olay yerine destek için polis özel harekat ekipleri de çağrıldı. Olay yerine ambulans, cenaze aracı ve itfaiye ekipleri de gönderildi. Jandarma ve özel harekat polislerinin R.Y.'yi ikna etme çabaları sürüyor. Anne Zeliha Y.'nin olayı görünce kendisini sokağa attığı, evde başka kimsenin bulunmadığı belirtildi.

17 SAAT SONRA GÖZALTINDA

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Sarnıç köyündeki ahırda, ağabeyi Mehmet Y.'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen R.Y., jandarma ve polis özel harekat ekiplerince 17 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarma ve polis özel harekat ekipleri, çelik yelek giyip, çelik başlık takarak, R.Y.'nin ağabeyi Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle kendisini kilitlediği eve operasyon düzenledi. İkna çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine evin içine 3 göz yaşartıcı gaz kullanılması ardından kapıları kıran ekipler, içeri girdi. Bu sırada R.Y.'nin av tüfeğiyle ekiplerin üzerine 1 el ateş ettiği belirtildi. Saat 09.30'da etkisiz hale getirilen R.Y., gözaltına alındı. Operasyonun ardından evde yapılan aramada av tüfeği, tabanca ve 60 fişek ele geçirildi.

Öldürülen Mehmet Y.'nin cesedinin evin içinde değil, ahırda olduğu belirtildi. Evin içinde ve çevresinde olay yeri inceleme ekipleriyle savcı tarafından inceleme yapıldı. İncelemelerin ardından Mehmet Y.'nin cenazesinin, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği ifade edildi.

"OĞULLARIMIN ARASINDA SORUN YOKTU"

Olayın ardından sağlık ekipleri eşliğinde, evinin önünde, gözyaşları içinde bekleyen anne Zeliha Y., "Oğullarımın arasında hiçbir sorun yoktu. Ben komşuya gitmiştim. Komşular, evden iki el silah sesi geldiğini söyledi. Geldiğimde oğlum Mehmet, yerde yatıyordu. Ölmüş. Sonra tüfeğini bana doğrulttu. Sonra kapıyı kapatınca ben, kurtuldum. Dışarı çıktım" dedi.

Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, anne Zeliha Y. ile yakından ilgilendi. Zeliha Y.'ye su ikram eden ekipler, acılı anneye sakinleşmesi için telkinde bulundu.