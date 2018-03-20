İÇERİ ALINMADILAR!

Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal’a şok! İkili, geçtiğimiz akşam ‘Yer yok’ diyerek bir mekana alınmadı.

Takvim'in özel haberine göre sanat dünyasının en popüler çiftlerinden Sinem Kobal ile eşi Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz hafta yaşadıkları bir olayla şöhretin her kapıyı açamayacağını tecrübe etti.

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftine şok!Türkiye'nin en ünlü jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal’a şok! İkili, geçtiğimiz akşam ‘Yer yok’ diyerek bir mekana alınmadı.

"İkinci kez geldiğimde böyle bir şey yaşamak istemiyorum" diyerek tepkisini gösteren İmirzalıoğlu'na restoran yetkilisinin "Üç kere de gelseniz, beş kere de gelseniz rezervasyonunuz olmadığı sürece içeri giremezsiniz efendim" dediği öğrenildi.