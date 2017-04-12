İçerde'nin korku dolu çekimi

"İçerde"nin Maçka Parkı’ndaki çekimlerinde Çağatay Ulusoy’un oynadığı çatışma sahnesi çevredekileri korkuttu.

Show TV'de ekrana gelen “İçerde” dizisinin Maçka Parkı’ndaki çekimlerinde olay çıktı.Senaryo gereği patlayan kurusıkı tabancalar yüzünden paniğe kapılan vatandaşlar polis çağırdı. Silahlı çatışma sahnesi, çocuklarıyla parka gelen vatandaşlara panik yaşattı. Çekimden habersiz parka gelenler, bir anda silahlar patlamaya başlayınca kendilerini yere attı. Olay anlaşıldıktan sonra bir grup, ekibin yanına giderek “Parkta silah mı patlatılır? Sizi içeri attıralım da görün” diye tepki gösterdi ve parka polis çağrıldı.