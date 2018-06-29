"İç savaş çığırtkanlığı yapıyor"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, valiliklere “CHP İl başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması” talimatı veren İçişleri Bakanı Soylu’yu iç savaş çağrısı yapmakla suçladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun CHP hakkında söylediklerine ilişkin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu 'ndan sert tepki geldi. Kılıçdaroğlu, “Bir İçişleri Bakanı bu talimatı eğer başına buyruk verdiyse derhal istifa etmelidir. Açıkça Türkiye’ye bir iç savaş çağrısı yapıyor bununla, iç savaş çağrısı!” dedi. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Ya bu ülkede kala kala şehitleri mi bölmek kaldı? Şehitler milletin şehididir. Toplumun her kesimi şehitlere sahip çıkmak zorundadır. Şehitler bizim şehitlerimiz, siz şehitleri nasıl ayrıştırabilirsiniz, bölebilirsiniz? Zaten 15 Temmuz şehitleri ve diğer şehitler” diye birinci ayrımcılığı yaptılar"