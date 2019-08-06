İÇ ÇAMAŞIRLARINA TALİP ÇIKINCA POLİSE BAŞVURDU!

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan Tess Scorrar isimli kadın, arabasının ön camına bırakılmış notu görünce neye uğradığını şaşırdı.29 yaşındaki Scorrar, dün öğleden sonra arabasına binmek üzereyken arabanın ön camında bir not gördü. Notta ''Seni çok çekici buluyorum. Eğer ilgilenirsen iç çamaşırlarını satın almak istiyorum. Kente giden yolun kenarında dur. Ben seni bulurum'' yazıyorduGenç kadın, arabadan inip yürüyüş yaptığını, yirmi dakika sonra arabasına geri döndüğünde bu notu gördüğünü anlattı.Başkası tarafından takip edilme hissinin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen kadın, notu yazan kişinin bulunması için polise başvurdu
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Avustralya'da yaşayan 29 yaşındaki Tess Scorrar isimli kadın, arabasının ön camına bırakılmış notu görünce dehşete düştü.
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