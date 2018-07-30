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İç Çamaşırı kullanmıyorum!

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İç Çamaşırı kullanmıyorum!
Los Angeles'ta görüntülenen iç çamaşırsız Kim Kardashian ve boya desenli pantolon giyen eşi Kenya West, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Kim Kardashian hem farklı moda anlayışını hem de ne denli cesur olduğunu bir kez daha kanıtladı. Eşi Kenya West ile görüntülenen Kardashian, kıyafetleriyle dün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TÜM DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rap'çi kocası Kanye West, cumartesi akşamı Los Angeles'ta görüntülendi. Kim ve Kanye çifti, birbirine yakın tonlarda kıyafetler tercih ederek uyumlu oldukları gözler önüne serdi. Parlak ve yarı transparan kumaştan body'sini, metalik derin yırtmaçlı bir etekle tamamlayan Kardashian, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kardashian'ın eşinin boya desenli pantolonu ise bakışları üzerine çekti.

FLAŞLAR PATLAYINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Flaşlar patlayınca Kardashian'ın gri body'sinin içine iç çamaşırı giymediği de ortaya çıktı. Kim, metalik kombinini bilekten bağlı stilettolar ve fütüristik görünümünü güneş gözlükleriyle tamamlamış. Son zamanlarda spor salonunda uzun saatler geçiren Kim, düzgün fiziğiyle de adeta göz kamaştırdı.

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