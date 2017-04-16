Sandıkların %50'si açıldı İç Anadolu Bölgesi'ndeki son durum
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İç Anadolu Bölgesi'den oy sonuçları gelmeye başladı.
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- 18:45 - Karadeniz'den oy sonuçları gelmeye başladı.
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