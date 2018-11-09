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İbrahim Tatlıses'ten canlı yayında evlilik teklifi

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İbrahim Tatlıses'ten canlı yayında evlilik teklifi
İbrahim Tatlıses, telefonla bağlandığı magazin programında 2011 yılında evlenip boşandığı eski eşi Ayşegül Yıldız'a yeniden evlenme teklifi etti.

İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Programa telefonla bağlanan İbrahim Tatlıses, canlı yayında eski eşine evlilik teklifi etti.

CANLI YAYINA BAĞLANARAK EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

İbrahim Tatlıses 2011'de nikah masasına oturduğu Ayşegül Yıldız'dan 2013'te boşanmıştı. Geçen ocak ayında televizyondan "Ayşegül'e aşık değilim ama onunla yeniden evlenmek istiyorum" açıklamasını yapmıştı. "Hayır" cevabını alan İbrahim Tatlıses bugün Kanal D'nin 2. Sayfa programına bağlanarak yine evlilik teklifinde bulundu.

"SANA SÖYLÜYORUM SARIŞIN, EVLİLİK TEKLİFİM HALA GEÇERLİ"

Tatlıses, "Alooo sana söylüyorum sarışın. Evlilik teklifim hala geçerli, sana 4 tane şarkı yaptım. Benim sekizinci çocuğum senle gelecek. Hala aşığım." dedi.

"TATLISES'İ SEVİYORUM AMA O DEFTER KAPANDI"

Ayşegül Yıldız ise Bendeki yeri evli olsak da olmasak da çok farklı. Ama evlilikte bir taraf birisini yıpratıyor. Artık birbirinize zarar vermeye başlıyorsunuz. O beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum ama o defter kapandı." cevabını verdi.

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