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İbrahim Tatlıses'in acı günü Annesini kaybetti

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İbrahim Tatlıses'in acı günü Annesini kaybetti
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tatlıses acı haberi şu sözlerle duyurdu "Baş tac'ım, kıymetli anam, Leyla Sultan'ım Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 ocak çarşamba günü ikindi namazına mütakip Zincirlikuyu Cami'den, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir."

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