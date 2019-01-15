Tatlıses acı haberi şu sözlerle duyurdu "Baş tac'ım, kıymetli anam, Leyla Sultan'ım Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 16 ocak çarşamba günü ikindi namazına mütakip Zincirlikuyu Cami'den, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir."
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İbrahim Tatlıses'in acı günü Annesini kaybetti
İbrahim Tatlıses'in annesi Leyla Tatlı bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Etiketler: ibrahim tatlıses, annesi, leyla tatlı, hayatını, kaybetti
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- 14:24 - İbrahim Tatlıses'in acı günü Annesini kaybetti
- 13:50 - Son dakika Avcılar da bir bina da yangın çıktı
- 13:43 - Güvenli bölge oluşturulacak mı?
- 13:23 - Barış oyunculuğu bırakıyor mu?
- 13:05 - Kenan davayı kazandı
- 12:24 - İhtiyaç fazlası giysileriniz ve oyuncaklarınız şehit ve gazi çocuklarına burs olarak dönecek
- 12:01 - "Yok öyle haber yapıp kaçmak"
- 11:34 - Erdoğan Trumpla ne konuştu
- 11:21 - Meteoroloji'den İstanbul uyarısı
- 11:17 - O gün bende oradaydım
- 10:49 - Erdoğan Bahçeli'yi kırmıyor
- 17:56 - Saadet'ten büyük başarı
- 17:34 - İrem düşman çatlatıyor
- 17:02 - Aslı aile 'deki yerini sağlama aldı
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