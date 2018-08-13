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İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğumu bekliyorum

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İbrahim Tatlıses: Sekizinci çocuğumu bekliyorum
Açıklamalarıyla yine şaşırtan İbrahim Tatlıses, yine çocuk istediğini söyledi.

Kanal D’nin yeni sohbet programı “4 Kadın Zamanı” bugün ilk bölümü ile ekrana geldi. Seda Akgül, Hande Ataizi, Eylül Öztürk ve Derya Tuna’nın yer aldığı programa İbrahim Tatlıses telefonla bağlandı.

"İDO ÇOK KİBAR"
Eski eşinin her zaman yanında olduğunu belirten İbrahim Tatlıses çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Oğlu İdo hakkında da konuşan Tatlıses şunları söyledi; "İdo çok kibar ve delikanlıdır ama yeri geldiği zaman çok serttir. Bana bile kafa tuttuğu zamanlar oluyor. Ben ona insanların önünde eğilme diyorum. O bana ‘yok baba o büyük, ayıp olur’ diyor. Bunu ben de Derya Tuna da öğretmedi. Kendi kendine yaptığı bir davranış. Çok saygılı bir çocuk.

"ÇOCUK DEFTERİNİ KAPATMADIM"
Yedi tane çocuğum var sekizinciyi bekliyorum. Şu an yok ama gelebilir. Her an her saniye… Elif Ada ile çocuk defterini kapatmadım. Yeni bir çocuğum daha olabilir."

İBO'NUN KADINLARI
İbrahim Tatlıses bu zamana kadar tam 5 kez evlendi. 

İbrahim Tatlıses, şöhret basamaklarını henüz tırmanmaya başlamadığı yıllarda, ilk resmi evliliğini Urfa'da Adalet Durak'la yaptı. Bu evlilikten üç çocuğu Ahmet, Gülden ve Gülşen doğdu.

1979'da İbrahim Tatlıses, 'Kara Yazma' filminde tanıştığı Perihan Savaş'la aşk yaşamaya başladı. Bu beraberlikten İbrahim Tatlıses'in bir kızı daha dünyaya geldi. Ona Melek Zübeyde adını verdi.

Ancak 9 Ağustos 1984'te gazeteler bu aşkın bittiğini Perihan Savaş'ın kaşı patlamış, gözü morarmış bir fotoğrafıyla duyurdu. Yine de İbrahim Tatlıses ve Perihan Savaş'ın dostlukları bugün de devam ediyor.

İbrahim Tatlıses, Kara Zindan filminin çekimleri sırasında da Işıl Çıtak ile tanışıp yakınlaşmıştı. Çiftin birlikteliğinden Dilan doğmuştu.

İbrahim Tatlıses'in adı daha sonra birlikte film çevirdiği Hülya Avşar'la anıldı.

O günlerde yine bir rol arkadaşı; Derya Tuna girdi hayatına İbrahim Tatlıses'in. Bu beraberlikten de İdo dünyaya geldi. Bu uzun beraberlik Asena ile İbrahim Tatlıses aşkının başlamasıyla bitti.

Asena ile ayrılık Ayşegül Yıldız'la yaşamakta olduğu ilişkiyi güçlendirdi. 14 Mart 2011 gecesi televizyondaki programı İbo Show'dan çıkışta Masla'ta silahlı saldırıya uğradı İbrahim Tatlıses. Başından yaralandı. Uzun süren tedaviden sonra hayata döndü.

Hayatına giren 3 kadın; Perihan Savaş, Derya Tuna ve Ayşegül Yıldız başında bekledi. Adalet Hanım uçağa atladığı gibi yanına geldi.

İbrahim Tatlıses yaşam savaşı verdiği bu zor günlerde 27 Eylül 2011'de Ayşegül Yıldız'la evlendi. İkinci resmi nikahıydı bu İbrahim Tatlıses'in. Bu arada kızları Elif Ada oldu. Ama bu ilişki de hüsranla son buldu. Çift, 29 Kasım 2013'te boşandı.

 

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