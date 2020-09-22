İbrahim Seten,Rıdvan Dilmen birbirine girdi

Kişisel twitter hesabından açıklamalarda bulunan Seten, "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek. Ama en adisine hemen cevap vereyim. Aşağıda 15 temmuz 2016 gecesi attığım tweetler. Bunları atıp FETÖ'ye dümdüz gitmiş adama FETÖ'cü iftirası atmak şerefsizliktir. Ama şeref sende ne arar?" ifadelerini kullandı.Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in FETÖ'cülükle suçladığı ve hakkında ağır ifadelerde bulunduğu spor yazarı İbrahim Seten'den yanıt gecikmedi.

Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Seten hakkında, "Türkiye'nin en büyük gücünü çağır gelsin o zaman. Hadi çağır. Gelmiyorsa. Topla tayfanı defol git bu ülkeden. Rasim'ini de al, İsmail Er'ini de al git. 2010-11'de tam FETÖ operasyonu yaptılar. 'Burnundan kıl aldırmayan Başbakan' ne demek, sen kimsin? Ve terör örgütü lideri için neler söylüyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar. Şimdi bu attığınız twitleri yazamazsınız. Çünkü Taraf Gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Pirana gibisiniz" demişti.

Rıdvan Dilmen ROK'a eski günlerini hatırlattı: FETÖ sevdalısıydın...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra bazı spor insanlarının terör örgütü başı Fetullah Gülen ile alakalı tweetlerini paylaştı. Dilmen, Rasim Ozan Kütahyalı'ya da sert sözler söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Boşnaklara yaptığı hakaretin ardından Beyaz TV'ye geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için sert ifadeler kullanarak "Sen FETÖ sevdalısıydın." dedi.

Dilmen, programda Rasim Ozan Kütahyalı için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sayın Bakan, bu arkadaş sizi o makama getiren Sayın Cumhurbaşkanına hakaret eden adam, dalga geçen adam. Sizin bu arkadaşla İstiklal'de yürümeye hakkınız yok. Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan ROK, Gökçek'lerin kanalına çıkıyor. AKP'ye yakın olduğu için Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Cumhurbaşkanı duysa saniye tutmaz."