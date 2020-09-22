  • BIST 1.093
  • Altın 468,119
  • Dolar 7,6241
  • Euro 8,9629
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

İbrahim Seten,Rıdvan Dilmen birbirine girdi

»
İbrahim Seten,Rıdvan Dilmen birbirine girdi
Spor yazarı İbrahim Seten, kendisini FETÖ'cülükle suçlayan ve kendisiyle ilgili ağır ifadeler kullanan Rıdvan Dilmen'e "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek" dedi ve sinkaflı sözler söyledi.

Kişisel twitter hesabından açıklamalarda bulunan Seten, "Yalan makinesi Rıdvan Dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek. Ama en adisine hemen cevap vereyim. Aşağıda 15 temmuz 2016 gecesi attığım tweetler. Bunları atıp FETÖ'ye dümdüz gitmiş adama FETÖ'cü iftirası atmak şerefsizliktir. Ama şeref sende ne arar?" ifadelerini kullandı.Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in FETÖ'cülükle suçladığı ve hakkında ağır ifadelerde bulunduğu spor yazarı İbrahim Seten'den yanıt gecikmedi.

Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Seten hakkında, "Türkiye'nin en büyük gücünü çağır gelsin o zaman. Hadi çağır. Gelmiyorsa. Topla tayfanı defol git bu ülkeden. Rasim'ini de al, İsmail Er'ini de al git. 2010-11'de tam FETÖ operasyonu yaptılar. 'Burnundan kıl aldırmayan Başbakan' ne demek, sen kimsin? Ve terör örgütü lideri için neler söylüyorsun. 251 şehidin kanına siz de bulaştınız. Ahlaksızlar. Şimdi bu attığınız twitleri yazamazsınız. Çünkü Taraf Gazetesi gibisiniz. Örgütlenmişsiniz. Pirana gibisiniz" demişti.

 

vsnldkjn-8gda_cover.jpg

Rıdvan Dilmen ROK'a eski günlerini hatırlattı: FETÖ sevdalısıydın...

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, bir gün önce "Her şeyi açıklayacağım" dedikten sonra bazı spor insanlarının terör örgütü başı Fetullah Gülen ile alakalı tweetlerini paylaştı. Dilmen, Rasim Ozan Kütahyalı'ya da sert sözler söyledi.

Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dilmen, Boşnaklara yaptığı hakaretin ardından Beyaz TV'ye geri dönen Rasim Ozan Kütahyalı için sert ifadeler kullanarak "Sen FETÖ sevdalısıydın." dedi.

Dilmen, programda Rasim Ozan Kütahyalı için yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim Rasim Ozan Kütahyalı'ya. Sen 3 Temmuz sürecinde FETÖ sevdalısıydın. İsmail Er, FETÖ sevicisi İsmail Er. Senin gibi adamlar hapishanede şimdi. Sayın Bakan, bu arkadaş sizi o makama getiren Sayın Cumhurbaşkanına hakaret eden adam, dalga geçen adam. Sizin bu arkadaşla İstiklal'de yürümeye hakkınız yok. Boşnak kardeşlerimize en ağır hakareti yapan ROK, Gökçek'lerin kanalına çıkıyor. AKP'ye yakın olduğu için Cumhurbaşkanı'na yazıyor. Cumhurbaşkanı duysa saniye tutmaz."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • FinCEN skandalı: Reza Zarrab'ın kara para işindeki rolü ne?21 Eylül 2020 Pazartesi 18:09
  • FinCen belgelerinde Türk bankaları da var!21 Eylül 2020 Pazartesi 17:56
  • Antalya açıklarındaki denizaltı ilgiyle izlendi20 Eylül 2020 Pazar 14:55
  • Vakalar arttı: Ankara'da neler oluyor?20 Eylül 2020 Pazar 14:46
  • AstraZeneca'nın aşı çalışmalarında ikinci gönüllüde de yan etki görüldü20 Eylül 2020 Pazar 14:43
  • Hıncal Uluç'tan Sabah'a Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tepkisi17 Eylül 2020 Perşembe 17:05
  • Merve Dinçkol'a saplantılı hayran şoku!17 Eylül 2020 Perşembe 15:44
  • Taha Akyol'un oğluna büyük şok!17 Eylül 2020 Perşembe 15:40
  • Atatürk döneminde dünyaya aşı ihraç eden Türkiye aşısız kaldı!17 Eylül 2020 Perşembe 15:25
  • Türkiye’de ilk aşı denendi17 Eylül 2020 Perşembe 14:36
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim