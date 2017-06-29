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İbrahim Kalın'dan Almanya gerilimi hakkında açıklama
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Güncel
29.06.2017 18:09
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya ile yaşanan gerilim hakkında konuştu.
İbrahim Kalın, "provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez" dedi.
Ayrıntılar geliyor…
Etiketler:
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