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İbrahim Kalın'dan Almanya gerilimi hakkında açıklama

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İbrahim Kalın'dan Almanya gerilimi hakkında açıklama
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Almanya ile yaşanan gerilim hakkında konuştu.

İbrahim Kalın, "provokatif ve art niyetli açıklamalar kabul edilemez" dedi.

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