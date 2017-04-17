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İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?

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İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?
Yoğun bakımda tedavisi süren İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla kardeşinden açıklama geldi.

Güneş'te yer alan habere göre 12 Nisan Salı gününden beri Liv Hospital'de yoğun bakımda olan İbrahim Erkal’ın sağlık durumu hayranları tarafından merak ediliyor.

Kardeşi Abdullah Erkal, İbrahim Erkal’ın sağlık durumunda iyi ya da kötü yönde bir gelişme olmadığını söyledi.

Abdullah Erkal şunları söyledi:

''Ağabeyim şu an yoğun bakımda uyutuluyor, Türkiye halkından dua bekliyoruz… Şu anda sadece bunları demekle yetiniyorum. İkinci bir ameliyat bilgisi gelmedi. Sadece uyutuluyor! Beynindeki ödemde, ne bir ilerleme ne de bir gerileme olduğu yönünde haber verildi. Tüm Türkiye'den dua bekliyoruz.''

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