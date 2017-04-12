İbrahim Erkal'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal evinin otoparkında baygın bir halde bulundu. Erkal yoğun bakıma alındı...

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Erkal, Maltepe Başıbüyük'te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Erkal, yoğun bakıma alındı.

Haberi alan alan Erkal'ın yakınları hastaneye akın etti. İbrahim Erkal'ın durumunun ciddiyetini koruduğu, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal'ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi.

BAŞKA BİR HASTANEYE NAKLEDİLDİ

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sedye ile ambulanstan indirilen Erkal yoğun bakıma alındı. Erkal'ın yakınları da hastaneye geldi.

DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN!

Ünlü şarkıcının Facebook hesabından yapılan açıklamada "Sevgili dostlarımız, Sanatçımız İbrahim Erkal, geçermiş olduğu rahatsızlık nedeniyle özel bir hastanede tedavi altındadır. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen!" denildi.

'1,5 SAAT BAYGIN KALMIŞ'

Bir tv programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı:

"Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu, Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. "

'DURUMU KRİTİK'

İbrahim Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin sanatçının sağlık durumunu anlattı:

"Yüksek tansiyona bağlı bir rahatsızlık geçirdi. Başka hiçbir şey yok. Doktorlar durumu kritik diyorlar. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Gece 02.00'dan beri hastanedeyiz. Durumu kötü. Ümidimizi kaybetmiyoruz. Dualarını bekliyoruz. Bu akşam Caddebostan'da konseri vardı. Çok acılıyız. Çok zor bir şey yaşadığımız. Herkes hastanede. Daha önce hiç bayılma gibi bir durumu olmadı. Son çocuğu onun hayatına renk katmıştı. Pazar günü beraberdik. Akşam arkadaşlarıyla yemekteydi. "