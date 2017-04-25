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İbrahim Erkal'dan umutları yıkan haber

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İbrahim Erkal'dan umutları yıkan haber
İbrahim Erkal'ın son sağlık durumu için yapılan açıklamada ünlü türkücünün herhangi bir yaşama belirtisi göstermediği belirtildi.

Hastaneden yapılan açıklamada, yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi. (Güneş)

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