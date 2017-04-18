Takvim'de yer alan habere göre sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan'da İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulundu.
Kaldırıldığı hastanede 3 saatlik beyin ameliyatının ardından sanatçının durumunun ağır olduğu ifadesi kullanıldı. Hastaneden dün yapılan açıklamada sanatçının durumunun hala kritik olduğu, beynindeki ödemin gerilemediği açıklandı.
Öte yandan olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılğı, bilincini kaybeden sanatçının saldırıya uğradığına yönelik iddiaları değerlendirip soruşturma açtı.
Kameralar incelemede
Açılan soruşturma, oyaın yaşandığı günden itibaren ortaya atılan saldırı sonucu gerçekleştiği iddialarını daha da alevlendirdi. Soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları incelemeye alındı.
Öte yandan, soruşturmada şüpheli konumunda gözaltında bulunan herhangi bir şahsın olmadığı açıklandı.
- BIST 90.734
- Altın 152,301
- Dolar 3,6828
- Euro 3,9276
- İstanbul 8 °C
- Ankara 12 °C
- Abdullah Gül’ün referandumun ardından Erdoğan’ı tebrik etmediği öne sürüldü
- İstanbul, Ankara, İzmir! "Hayır" sokakta
- Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 35 bin kişinin bilgileri bulundu
- Kurtulmuş: "OHAL 3 ay daha uzatılacak"
- İbrahim Erkal saldırıya mı uğradı?
- Nişanlısı 'Kestir' dedi, Rüzgar Erkoçlar saçlarını kestirdi
- Son dakika: Referandum sonucunun kesinleşmesinin ardından adı değişecek!
- Son dakika: Bahçeli'den referandum yorumu
- Son dakika.... CHP referandumun iptali için 14.30'da YSK başkanı ile görüşecek
- AK Partili Miroğlu: MHP ile işbirliğinin sahada güçlü bir karşılığını görmedik
- AK Parti'de ilk tespitler: 3 puan MHP’den 1.5 puan Kürtler’den
- Zehra Çilingiroğlu aşka geldi
- Oyunun fotoğrafını çekip polise kafa atan kişi tutuklandı
- 'Hayırcılar' demokrasi zaferi yazdı
- Avrupa Konseyi üyesi: 2.5 milyon oy şaibeli
İbrahim Erkal saldırıya mı uğradı?
Takvim'de yer alan habere göre sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan'da İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulundu.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 13:33 - Abdullah Gül’ün referandumun ardından Erdoğan’ı tebrik etmediği öne sürüldü
- 13:21 - İstanbul, Ankara, İzmir! "Hayır" sokakta
- 13:16 - Kredi kartı dolandırıcılarına operasyon: 35 bin kişinin bilgileri bulundu
- 13:11 - Kurtulmuş: "OHAL 3 ay daha uzatılacak"
- 13:06 - İbrahim Erkal saldırıya mı uğradı?
- 13:02 - Nişanlısı 'Kestir' dedi, Rüzgar Erkoçlar saçlarını kestirdi
- 12:51 - Son dakika: Referandum sonucunun kesinleşmesinin ardından adı değişecek!
- 12:40 - Son dakika: Bahçeli'den referandum yorumu
- 12:38 - Son dakika.... CHP referandumun iptali için 14.30'da YSK başkanı ile görüşecek
- 12:34 - AK Partili Miroğlu: MHP ile işbirliğinin sahada güçlü bir karşılığını görmedik
- 12:33 - AK Parti'de ilk tespitler: 3 puan MHP’den 1.5 puan Kürtler’den
- 11:14 - Zehra Çilingiroğlu aşka geldi
- 11:08 - Oyunun fotoğrafını çekip polise kafa atan kişi tutuklandı
- 11:04 - 'Hayırcılar' demokrasi zaferi yazdı
- 10:57 - Avrupa Konseyi üyesi: 2.5 milyon oy şaibeli
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim