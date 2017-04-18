İbrahim Erkal saldırıya mı uğradı?

Savcılık, yoğun bakımda bulunan İbrahim Erkal’ın saldırıya uğradığı yönündeki iddiaları değerlendirip soruşturma açtı.

Takvim'de yer alan habere göre sanatçı İbrahim Erkal, 12 Nisan'da İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulundu.



Kaldırıldığı hastanede 3 saatlik beyin ameliyatının ardından sanatçının durumunun ağır olduğu ifadesi kullanıldı. Hastaneden dün yapılan açıklamada sanatçının durumunun hala kritik olduğu, beynindeki ödemin gerilemediği açıklandı.



Öte yandan olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılğı, bilincini kaybeden sanatçının saldırıya uğradığına yönelik iddiaları değerlendirip soruşturma açtı.



Kameralar incelemede



Açılan soruşturma, oyaın yaşandığı günden itibaren ortaya atılan saldırı sonucu gerçekleştiği iddialarını daha da alevlendirdi. Soruşturma kapsamında, Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkın güvenlik kameraları incelemeye alındı.



Öte yandan, soruşturmada şüpheli konumunda gözaltında bulunan herhangi bir şahsın olmadığı açıklandı.