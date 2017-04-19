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İbrahim Erkal için kritik açıklama...

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İbrahim Erkal için kritik açıklama...
İbrahim Erkal'ın 12 Nisan'dan bu yana geçirdiği beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Hastane, İbrahim Erkal'ın makineye bağlı yaşadığını açıkladı.

Sanatçı İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunmasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen başlatılan soruşturma kapsamında 7 güvenlik kamerası kaydının incelenmesi kararı alındı. Saldırı ihtimalini göz önünde bulunduran savcılığın Erkal'ın baygın bulunduğu otoparkı gören 7 farklı güvenlik kamerası görüntülerine el koyduğu öğrenildi. Görüntülerin her karesinin tek tek inceleneceği ve detaylı incelemenin ardından hazırlanacak raporun savcılığa sunulacağı kaydedildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Erkal'ın tedavi gördüğü Ulus'taki özel hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada 9 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

SOKAĞA PANKART
Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ı zor günlerinde hayranları da yalnız bırakmıyor. Hastanede kurulan deftere iyi dileklerini yazan Erkal'ın hayranları hastanenin karşısına da pankart astı. Hayranları sanatçının büyük bir fotoğrafının bulunduğu pankarta "Dualarımız seninle" yazdı.

SELAMİ ŞAHİN ZİYARET ETTİ
İbrahim Erkal'ı hastanede ziyarete gelen Selami Şahin "Yaşadığı bu acı olaydan dolayı hastanedeki tedavi sürecinin başarılı olacağını ümit ediyorum. Çünkü tıp çok ilerledi. Erkal'ın da bu süreci atlatacağına inanıyor ve acil şifalar diliyorum" dedi.

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