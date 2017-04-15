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İbrahim Erkal için hastaneden son dakika açıklaması

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İbrahim Erkal için hastaneden son dakika açıklaması
İbrahim Erkal için hastaneden son dakika açıklaması yapıldı. Aracının başında baygın halde bulunan ve 12 Nisan tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavisi devam eden İbrahim Erkal'ın son durumu hakkında bilgi veren hastane yetkilileri, sanatçının beyin ödem

Ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. 

Erkal'ın tedavisinin sürdüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Beyin kanaması ön tanısı ile 12 Nisan Salı gününden bu yana Liv Hospital’da tedavisi devam eden ve yoğun bakımda uyutulan değerli Sanatçı İbrahim Erkal’ın bugüne ait bulguları değerlendirildiğinde beyin ödeminin gerilemediği, hayati tehlikesinin sürdüğü izlenmiştir" denildi.  

Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün İbrahim Erkal’ın sağlık durumuna ilişkin konuştu

 BÜYÜKÇEKMECE Belediye Başkanı Hasan Akgün, yeğeni ile evli olan ve beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçı İbrahim Erkal için dua istedi. Akgün Erkal’ın sağlık durumuna ilişkin, "Kendisinde yüksek tansiyon vardı. Doktorlara göre kanama daha araçta iken başladığı yönünde" dedi.

 Akgün bugün öğleden sonra Erkal’ın tomografisinin çekileceğini belirterek, "Kritik durumu devam ediyor. Allah’tan ümit kesilmez böyle çok hastalar gördük iyileşeceğine inanıyorum" dedi.

 Batı Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Mimaroba’daki kahvaltı etkinliğine katılan Akgün, DHA’nın soruları üzerine, "Şu anda aldığım bilgilere göre sağlık durumu ciddiyetini koruyor ne ilerleme ne gerileme var, stabil durumda. Herkesin duasını bekliyoruz" diye konuştu. Erkal’ın sağlık durumuyla ilgili sevenlerindenÿgelen telefonlarına sık sık cevap veren ve çok üzgün olduğu gözlenen Akgün, "Kendisinde yüksek tansiyon vardı. Doktorlara göre kanama daha araçta iken başladığı yönünde. Aksi takdirde böyle bir denge kaybı, düşme olmaz şeklinde. Umutla iyileşmesini bekliyoruz" dedi. 

Mustafa KINALI /(DHA)

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