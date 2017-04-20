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İbrahim Erkal için cinayet masası devrede

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İbrahim Erkal için cinayet masası devrede
Evinin otoparkında beyin kanaması geçiren ünlü şarkıcı İbrahim Erkal’ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu bulunamadı. İnceleme derinleştirilecek.

Dosyayı cinayet masası devraldı

Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren şarkıcı İbrahim Erkal'ın hayati tehlikesi sürüyor. İstanbul Maltepe'deki evinin otoparkında beyin kanaması geçiren Erkal'la ilgili soruşturma dosyasını, İstanbul Cinayet Masası devraldı. Polisin ilk tespitlerine göre; Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı ancak inceleme derinleştirilecek.

OLAY YERİNİ GÖREN KAMERA YOK

Soruşturma kapsamında Erkal'ın dosyasını İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği devraldı. Erkal'ın beyin kanaması geçirdiği ve baygın halde bulunduğu otoparkta yer alan güvenlik kamera kayıtlarını toplayan polisler, görüntüleri tek tek inceledi. Ancak ilk tespitlerine göre; olayın meydana geldiği noktayı gören kamera yok.

Soruşturmayı devralan İstanbul Cinayet Masası tarafından yapılan ilk incelemeler kapsamında giriş ve çıkışları kameralar tarafından kaydedilen olaya ilişkin şarkıcı Erkal'ın saldırıya uğradığına yönelik herhangi bir ipucu veya belirti bulunamadı.

İddialara göre; Erkal başının arkasında bir yırtık vardı. Erkal'ın gözlüğü olaydan sonra baygın halde bulunduğunda yanı başında yerdeydi. Soruşturma kapsamında detaylı inceleme sürüyor.

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