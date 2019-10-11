İBRAHİM DİZLEK VE ÖMER KURT’TAN İBRAHİM TATLISES’E VEFA!

Ünlü şair ve oyuncu İbrahım Dizlek, İbrahim Tatlıses’e vefasını şiir ve türkü ile taçlandırarak, yakın dostu Ömer Kurt'la birlikte sevenleriyle paylaştı.

Daha önce İbrahim Tatlıses’e, “Bileydim”, “Antebin Kalesine” ve “Neler Gördüm” adlı şarkıların söz ve müziğini yapan İbrahim Dizlek ile “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” diziisnde “Zafer” karakterine hayat veren Ömer Kurt ile “Şarkılarla Tatlıses” adı altında bir şiire birlikte düet yaptı.

İbrahim Tatlıses yaşarken vefasını gösteren İbrahim Dizlek, Tatlıses’in bu şiir sonrası kendisini aradığını dile getirdi. Tatlıses’in ağlayarak kendisine teşekkür ettiğini belirten Dizlek, kendisinin de bu sayede tanınmışlığının artığını “Haber Konseyi”ne açıkladı.

“Düşme” adlı şiirle kendisini müzik dünyasına tanıtan Dizlek’in ayrıca “Oğlum Seni Bulacağım” adlı bir sinema filmide bulunuyor.