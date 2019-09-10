İBB'YE GEÇER GEÇMEZ İNDİRİM HAMLESİ GELDİ!

Esenler Otogarı'nın tüm envanteri ile İBB'ye devredilmesinin ardından ilk işi giriş - çıkış ücretlerinde yaşandı. Ücretler, 130 TL’den 80 TL’ye düşürüldü.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Esenler Otogarı'nın tüm envanteri ile İBB'yedevredilmesinin ardından ilk işi giriş - çıkış ücretlerinde yaşandı. Ücretler, 130 TL’den 80 TL’ye düşürüldü.

İBB, 9 Eylül itibarıyla otobüs giriş çıkışları dahil Esenler Otogarı’nın tüm envanterini üzerine aldı. Bu tarihe kadar otogarın otobüs gişeleri iktidara yakın isim Galip Öztürk’ün AVTER şirketi tarafından işletiliyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 9 Eylül Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla, Esenler Otogarı'nın otobüs gişelerini Galip Öztürk'e ait Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş. (AVTER) şirketinden aldı. Böylece otogarın tamamı İBB işletmesine geçmiş oldu.