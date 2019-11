İBB’NİN 12 YILDIR ÇIKAN DERGİSİNDE ATATÜRK İLK KEZ KAPAK OLDU!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2007 yılından beri yayımladığı “İstanbul Bülteni” isimli derginin kapağında 12 yıl sonra ilk kez Atatürk fotoğrafı kullanıldı.

Egemen Bağış'tan 2. Abdülhamit'e birçok ismin kapak olduğu toplam 138 sayı çıkan derginin kapağında ilk kez yer verilen Atatürk, fotoğrafta bir çocukla birlikte görülüyor. Derginin ana teması da “çocuklar” olarak belirlendi.

İBB'yi 13 yıl boyunca yöneten AKP'li Kadir Topbaş döneminde kurumun faaliyetlerini ve projelerini duyurmak üzere çıkarılmaya başlanan “İstanbul Bülteni”nin ilk sayısı 2007 yılının temmuz ayında yayımlandı. 12 yıl boyunca aylık olarak yayımlanan dergi, özel sayıları ile birlikte bugüne kadar toplam 138 sayı çıktı. İstanbul Bülteni'nin 138 sayısında eski İBB Başkanı Kadir Topbaş 85 kez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 adedi tek başına olmak üzere 45'in üzerinde kapak oldu. Derginin kapaklarında 3 kez eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, 3 kez eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, bir kez de 2. Abdülhamit yer aldı.

Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, eski ABD başkanı Barack Obama, eski bakanlardan Egemen Bağış, eski İstanbul Valisi ve İçişleri bakanlarından Muammer Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın bulunduğu fotoğraflar da derginin kapağı olarak kullanıldı.

ATATÜRK VE ÇOCUK FOTOĞRAFI

Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından eylül ayında çıkan İstanbul Bülteni'nin 136. sayısında İmamoğlu, ekimde yayımlanan 137. sayısında çocuklar, kasım ayında çıkan 138. sayıda da Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafı kapak oldu. 12 yıl sonra ilk kez derginin kapağında kullanılan Atatürk fotoğrafında, Ulu Önder küçük bir çocuk ile birlikte görülüyor. Fotoğraf 1936 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'dan İstanbul'a gelişi sırasında Dolmabahçe Sarayı'nda çekildi. Derginin ana konusu “çocuklar” olarak belirlendiği için özellikle bu fotoğraf tercih edildi.

İMAMOĞLU ÇOCUKLARA SESLENDİ

Derginin baş yazısını kaleme alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yazısını çocuklara ayırdı. İstanbul için en büyük projesinin “çocuklar” olduğunu yineleyen İmamoğlu çouklara hitaben şu satırları kaleme aldı: “Seçim süresince en büyük enerjimi sizlerden aldım. En büyük hedefimi de sizlerin, ‘sağlıklı ve eşit koşullarda yetişen, en kaliteli eğitimi alan, geleceğe güçlü bir şekilde hazırlanan bireyler olarak yetişmenizi sağlamak' diye açıklamıştım. İlk adımı, sizlerin eğitimi, huzuru, sağlığı ve ebeveynlerinizin hayata daha güçlü katılımı için 150 kreş yapmak üzere attık. İstanbul’umuzun her yanında hizmet vermesini hedeflediğimiz bu kreşlerimizden 11 tanesinin temelini attık, inşaatları sürüyor. ‘Kadıköy'deki yavrumuzla Sultanbeyli'deki yavrumuz eşit olsun, hiçbir şeyden mahrum kalmasın' ilkemiz gereği, ihtiyaç sahibi ailelerimizin yavrularına ‘Süt her çocuğun hakkıdır!' diyerek ücretsiz süt dağıtımını başlattık. Böylece 92 binden fazla yavrumuz her ay 8 litre süt içebilecek.”

“ÇOCUKLAR HER TÜRLÜ İHMAL VE İSTİSMARDAN KORUNMALI”

İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bu ay, ülkemizi bizlere kazandıran ve sizlere emanet eden büyük devlet adamı Atatürk'ümüzün aramızdan ayrılışının yıldönümü de aynı zamanda. Büyük Atatürk’ü bir kez daha sonsuz şükran duygularımız ve bitmeyen hayranlığımızla anıyoruz. Dünyada, demokrasinin göstergesi olan parlamentosunun kuruluş gününü çocuk bayramı olarak kutlayan tek ülke Türkiyemiz. Bunu da büyük Atatürk’e borçluyuz. O Atatürk ki, ‘Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır', ‘Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar' demiş ve sizlere şöyle seslenmiş bir dünya lideridir: ‘Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.' Bizler de yönetici olarak Büyük Atatürk'ün sözleri ışığında, ülkemizi güçlü bir geleceğe hazırlamak için, sizleri en iyi şekilde yetiştirme azmimizi hiç ama hiç kaybetmeyeceğiz. Çünkü çok iyi biliyorum ve yaşadıklarımdan gördüm ki, 4 yaşındaki yavrumuz da bu kent için çok güzel projeler önerebiliyor. Böyle baktığım için kendimi çok şanslı görüyorum. Neden mi? Çünkü, sayınız tam 4 milyon; yani, bana yardımcı olacak 4 milyon akla sahibim. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, sizi çok seviyorum, hepinizi kucaklıyor ve yanaklarınızdan öpüyorum.”