İBB'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı.

DHA'nın haberine göre; İBB'den yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Şile, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış 35- 40 kilogram ile Şile ve Kadıköy ilçelerine düştü. İBB'nin yağış öncesi 4 bin 563 personel, bin 718 araç, iş makinesi ve ekipman ile önlem alındığı ifade edilen açıklamada AKOM kameraları ve 153 Beyaz Masa'ya gelen ihbarların değerlendirilerek göllenme ve su baskınlarına müdahale edildiği belirtildi. Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D-100 Uzunçayır Kavşağı, D-100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkii, D-100 Göztepe, Marmaray Feneryolu, Suadiye ve Maltepe İstasyonu'nda oluşan göllenme ve su baskınlarına İBB ekipleri tarafından müdahale edildiği ifade edildi.