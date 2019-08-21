  • BIST 95.689
  • Altın 275,757
  • Dolar 5,7123
  • Euro 6,3422
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKADENİZLİ'DE DEPREM!!

İBB'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI!

»
İBB'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı.

DHA'nın haberine göre; İBB'den yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Şile, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış 35- 40 kilogram ile Şile ve Kadıköy ilçelerine düştü. İBB'nin yağış öncesi 4 bin 563 personel, bin 718 araç, iş makinesi ve ekipman ile önlem alındığı ifade edilen açıklamada AKOM kameraları ve 153 Beyaz Masa'ya gelen ihbarların değerlendirilerek göllenme ve su baskınlarına müdahale edildiği belirtildi. Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D-100 Uzunçayır Kavşağı, D-100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkii, D-100 Göztepe, Marmaray Feneryolu, Suadiye ve Maltepe İstasyonu'nda oluşan göllenme ve su baskınlarına İBB ekipleri tarafından müdahale edildiği ifade edildi.

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • KAMİLKOÇ SATILIYOR!21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:37
  • ALTIN YÜKSELİYOR!21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:58
  • FINDIK ALIMI BAŞLADI!21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:51
  • ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ, BU YIL ÇOK FARKLI!21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:34
  • İSTANBUL ANADOLU YAKASI YAĞIŞA TESLİM OLDU!21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:31
  • AKP'DEN, DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN'A 18. YIL ETKİNLİĞİ İÇİN DAVET GELMEDİ!21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:26
  • İYİ PARTİ'DEN KAYYIM TEPKİSİ GELDİ!21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:57
  • BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN?21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:37
  • BURSA'DA PEŞ PEŞE 3 DEPREM!21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:32
  • BURCU ESMERSOY, EŞİYLE BOŞANMA KARARINI ALDI!21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:20
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim