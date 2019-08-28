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İBB'DEN ULAŞIM ZAMMI!

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İBB'DEN ULAŞIM ZAMMI!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), servis, taksi minibüs, taksi dolmuş ve arabalı vapurlarda yeni ücret tarifesini açıkladı.

İHA'nın haberine göre; Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara ilişkin İBB’den açıklama yapıldı. Ulaşımda yeni ücret tarifelerinin yer aldığı açıklamada, "Okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor. Okul servis ücretlerinde yüzde 13’lük artış olurken, elektronik biletlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla, İstanbul genelinde faaliyet gösteren; taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servisleri ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor. Ücret tarifesi; enflasyon rakamları, amortisman giderleri ve yakıt maliyetlerindeki artış ile vatandaşların gelir durumu da dikkate alınarak hazırlandı" denildi. 

 

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