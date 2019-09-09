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İBB'DEN TASARRUF HAMLESİ!

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İBB'DEN TASARRUF HAMLESİ!
İBB’nin iade ettiği araçlarla 5 yılda 250 milyon lira tasarruf yapılacak.

Medyafaresi.com'un haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Yavuz Erkut, Yenikapı Miting Alanı’nda sergilenen İBB’ye ait ihtiyaç fazlası 730 araç ile ilgili basın açıklaması yaptı.
Sergilenen 730 araçtan tasarruf edileceğini kaydeden Erkut, iki seçim arasında 517 adet aracın kiralandıkları şirketlere iade edildiğini belirterek, “31 Mart sonrası toplamda yüzde 20 seviyesinde, bin 247 araç sistemden çıkarılmıştır. Yani İBB ve bağlı kuruluşlarındaki her 5 araçtan 1’i sistemden çıkmıştır” dedi.
Erkut, iade edilecek araçlara ilişkin “Yılda 49.5 buçuk milyon TL tasarruf sağlanacak. 5 yıllık süreçte bu tasarruf 250 milyon TL’yi bulacak” ifadelerini kullandı.

 

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