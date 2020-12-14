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İBB'den suya 4. kez zam teklifi

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İBB'den suya 4. kez zam teklifi
Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB 4. kez su zammı teklifini olağanüstü toplantıyla bugün gündeme getiriyor.

İstabul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetiminde olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su fiyatlarına zam yapmaya hazırlanıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerden önce su fiyatlarına indirim yapacağını söylemiş ancak seçimleri kazandıktan sonra su fiyatlarına zam yapmıştı.

İmamoğlu görev yaptığı 1,5 yıl içerisinde 3 kez su zammı teklifini olağanüstü toplantıda gündeme getirdi.

4. KEZ ZAM TEKLİFİ

Ekrem İmamoğlu yönetimi daha önce, Kasım 2019'da ortalama %80, -Temmuz 2020'de %40 -Kasım 2020'de ortalama %35 zam teklifi ile İBB Meclis'e geldi

İmamoğlu, 4. kez su zammı teklifini, olağanüstü toplantıyla bugün de gündeme getiriyor.

YAKLAŞIK YÜZDE 40 ZAM

Oturum öncesi resmi Twitter adresinden açıklamalarda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu da, bugün toplanacak olan İBB Meclisi'nde İBB yönetiminin suya yaklaşık yüzde 40 zam talep ettiğini duyurdu.

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