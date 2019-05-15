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İBB'den şok İstanbul kartı kararı!!!

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İBB'den şok İstanbul kartı kararı!!!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, kent genelindeki öğrencilerin toplu ulaşım araçlarında kullandığı mavi kart aylık abonman ücretini 85 liradan 40 liraya düşürme kararı aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85'ten 40 liraya indirilmesi kararı kabul edildi. İstanbul'da 19 Mayıs pazar günü de toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, kararı oy birliğiyle kabul etti. 

19 Mayıs'ta toplum taşıma ücretsiz
Belediye Meclisi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda toplu ulaşımın ücretsiz olması da oy birliğiyle kabul edildi.

Ramazan Bayramı da ücretsiz

Alınan kararlar arasında Ramazan Bayramı'nda da ulaşımın ücretsiz olması dikkati çekti. 

Daha önceki yıllarda bayramlar boyunca İETT otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, Taksim-Kabataş füniküleri ve şehir hatları vapurları ile birlikte İstanbul Otobüs A.Ş. ve özel halk otobüsleri yüzde 50 indirimli hizmet veriyordu. 

Sınav günleri de toplu taşıma ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Liseye Geçiş Sınavı (LGS), Açık Öğretim Sınavı (AÖF) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek öğrenci, memur adayları ve görevlilerin, sınav günü kentteki tüm toplu taşıma araçlarıyla ücretsiz yolculuk yapmalarını oy birliğiyle kabul etti.

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