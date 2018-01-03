İBB'den yapılan açıklama şöyle: 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.
- BIST 116.109
- Altın 159,511
- Dolar 3,7678
- Euro 4,5305
- İstanbul 11 °C
- Ankara 9 °C
- "Ayağını kırın suçu bana atın"
- Instagram'da Ünlüler Ne Paylaştı?
- Deniz'in Yorumu Yeliz'i Çıldırttı
- Ünlü Fitness Modeli Türkiye'de
- İran’da son dakika gelişmesi: On binlerce rejim yanlısı sokağa indi
- Aslışah'a Baba Vetosu!
- Enflasyon Rakamları Açıklandı!
- Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yapmış
- Milyonlar saat 10:00u bekliyor
- İBB'den Metro Açıklaması
- ABD'den K.Kore'ye Sert Yanıt
- Instagram'daki Cesur Ünlüler!
- Hakan Atilla Davasında Flaş Gelişme
- "Millete İyi Anlatın"
- İran Pervezhan Gümrük Kapısı'nı açtı
İBB'den Metro Açıklaması
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), 2017 yılı içerisinden ihalesi yapılan 6 metro hattı projesinin iptal edilmediğini, bu projelerin ihalelerinin iptal edildiğini bildirdi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik YapmışYOZGAT'ta çeşitli okullarda 17 yıldır edebiyat öğretmenliği yapan Bülent .G.'nin diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Görevden alınıp, hakkında suç duyurusunda bulunulan Bülent G.'nin diplomasının sahte olduğunu ailesinin bile bilmediği belirtildi.
Milyonlar saat 10:00u bekliyorMemur ve emeklisi enflasyon farkı; işçi ve Bağ-Kur emeklisi de Ocak ayı zammı için enflasyon rakamlarının açıklanmasını bekliyor.
İBB'den Metro AçıklamasıİSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), 2017 yılı içerisinden ihalesi yapılan 6 metro hattı projesinin iptal edilmediğini, bu projelerin ihalelerinin iptal edildiğini bildirdi.
İran Pervezhan Gümrük Kapısı'nı açtıBağdat'ın talebi üzerine, İran ticari ve insani geçişlere kapattığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne açılan Pervezhan Gümrük Kapısı'nı tekrar açtı.
Ankara'da Kahvehaneye Silahlı SaldırıAnkara'nın Mamak ilçesinde kar maskeli 3 kişinin bir kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
FOTO GALERİ
- 16:08 - "Ayağını kırın suçu bana atın"
- 13:32 - Instagram'da Ünlüler Ne Paylaştı?
- 12:17 - Deniz'in Yorumu Yeliz'i Çıldırttı
- 12:10 - Ünlü Fitness Modeli Türkiye'de
- 12:03 - İran’da son dakika gelişmesi: On binlerce rejim yanlısı sokağa indi
- 11:00 - Aslışah'a Baba Vetosu!
- 10:28 - Enflasyon Rakamları Açıklandı!
- 09:30 - Sahte Diplomayla 17 Sene Öğretmenlik Yapmış
- 09:28 - Milyonlar saat 10:00u bekliyor
- 09:27 - İBB'den Metro Açıklaması
- 09:24 - ABD'den K.Kore'ye Sert Yanıt
- 09:20 - Instagram'daki Cesur Ünlüler!
- 09:18 - Hakan Atilla Davasında Flaş Gelişme
- 09:16 - "Millete İyi Anlatın"
- 11:18 - İran Pervezhan Gümrük Kapısı'nı açtı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim