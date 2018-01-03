  • BIST 116.109
  • Altın 159,511
  • Dolar 3,7678
  • Euro 4,5305
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAİran Pervezhan Gümrük Kapısı'nı açtı

İBB'den Metro Açıklaması

»
İBB'den Metro Açıklaması
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), 2017 yılı içerisinden ihalesi yapılan 6 metro hattı projesinin iptal edilmediğini, bu projelerin ihalelerinin iptal edildiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle: 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Prof. Dr. Hüsamettin Arslan Hayatını Kaybetti02 Ocak 2018 Salı 11:01
  • Tam 34 Kilo Khat!02 Ocak 2018 Salı 10:44
  • Evindeki Terazi Ele Verdi02 Ocak 2018 Salı 09:09
  • Yeni Yıl Kutlaması02 Ocak 2018 Salı 09:02
  • O İddia Doğru Çıktı!02 Ocak 2018 Salı 09:00
  • THY Ne Zaman Taşınacak?02 Ocak 2018 Salı 08:57
  • Yılmaz Ailesi’nden yolculara teşekkür02 Ocak 2018 Salı 08:55
  • Kamuya 110 Bin Yeni Personel30 Aralık 2017 Cumartesi 11:08
  • DAMAT TWEEN VE D’S DAMAT MAĞAZALARINDA YILBAŞI HEYECANI!29 Aralık 2017 Cuma 14:45
  • Sığınıktan Çıkan Terörist Ateş Açtı!29 Aralık 2017 Cuma 11:54
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim