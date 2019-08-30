İBB'DEN İŞTEN ÇIKARMALARLA İLGİLİ İLK AÇIKLAMA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarmalara tepkiler sürerken, yetkili ağızdan işten çıkarmalar hakkında açıklama geldi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Daha önce Medya A.Ş.'den 51 gazeteciyi, Beltur'dan ise 175 kişiyi işten çıkaran Ekrem İmamoğlu, İspark'tan 238 personeli işten çıkardı. İşten çıkarmalar ise personele kısa mesaj SMS'le bildiriliyor.

Bir çok basın yayın kuruluşunda İBB'den şehit ve gazi yakınlarının dahi işten çıkarıldığı bildirildi. Bu konuyla ilgili gelen eleştirilere İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun twitter hesabından cevap verdi.

İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer aldığını söyleyen Ongun şunları kaydetti:

"İBB’deki iş akdi fesihleri ile ilgili bir kısım medyada kamuoyunu yanıltıcı bilgiler yer almaktadır. Kurumumuzdan 1244 kişinin ilişiği kesilmiş olup, bu kişiler 2 seçim arası ya da seçimden hemen önce yapılan alımlardır."

Ongun şehit ve gazi yakınlarının işine devam ettiğini bildirerek şunları söyledi:

"2500 civarı yapılan toplam alımdan, Şehit ve gazi yakınları, engelli çalışanlar, vefat eden personelimiz yerine alınan 1. derece yakınları, devam eden projelerde görevi olan çalışanlarımız işlerine devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"