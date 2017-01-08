İBB'DEN İSTANBUL'DAKİ SON DURUMLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi kar yağışı ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. İBB herkese uyarıda bulundu.

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda yaşanan yoğun tipinin görüş mesafesini düşürmesinden dolayı boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kenti etkisi altına alan kar yağışı ve vatandaşların zorluk yaşamamaları için yaptığı çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. İBB'nin kış bilgi notunda kar yağışının gece aralıklarla devam ettiği, bölgesel olarak tipi şeklinde il genelinde etkili olan bu yağışın olumsuzluklara neden olmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"İBB ekipleri gece boyunca TEM karayolunda kara yolları ekiplerine araç ve tuz takviyesi yaparak yolun açık tutulmasını sağladı. İlçe Belediyelerine de ek tuz takviyesi yapıldı. Karayollarının tıkanması ve kazalarının kış lastiği takılmamasından kaynaklandığı belirlendi. Trafikte bekleyen vatandaşlara mobil büfelerle kumanya, çay ve hazır çorba dağıtıldı.

Gece boyunca; Park Bahçeler, Katı Atık Müdürlüğü, Zabıta Ekipleri, İSFALT, İSTAÇ, 153 Beyaz masa, ekipleri sahada üst geçit, meydanlar, otobüs duraklarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları yaptı.