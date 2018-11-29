  • BIST 95.126
  • Altın 203,740
  • Dolar 5,1563
  • Euro 5,8694
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

İBB'den İstanbul’da 3 günlük fırtına ve yağış uyarısı

»
İBB'den İstanbul’da 3 günlük fırtına ve yağış uyarısı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, vatandaşlara önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak ve fırtına uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu.

İBB'den yapılan açıklama şöyle:

İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve Batı kesimleri; Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor.

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İKİ POPÜLER ÇİFT BOŞANDI !26 Kasım 2018 Pazartesi 20:07
  • Askeri helikopter düştü !26 Kasım 2018 Pazartesi 19:12
  • Neden Hep aynı oyuncular?23 Kasım 2018 Cuma 16:22
  • Avcılar’ın sessiz çığlıkları 25 Kasım’da yürüyor23 Kasım 2018 Cuma 16:08
  • AKOM İstanbulluları uyardı!22 Kasım 2018 Perşembe 13:16
  • Türkiye'ye döneceğim!22 Kasım 2018 Perşembe 12:51
  • '115 hamile çocuk' davasında son gelişme21 Kasım 2018 Çarşamba 19:20
  • Maden ocağında mahsur kalan 3 işçinin cenazesine ulaşıldı21 Kasım 2018 Çarşamba 19:19
  • Numan Kurtulmuş: İstanbul ve Ankara adayları belli oldu21 Kasım 2018 Çarşamba 12:58
  • Kirli işleri bıraktı, çete tarafından öldürüldü21 Kasım 2018 Çarşamba 09:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim