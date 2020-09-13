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İBB”den alınıp diyanete geçti

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İBB”den alınıp diyanete geçti
İstanbul’da, bira fabrikası arazisi ve Heybeliada’daki sanatoryumun ardından 11 yıldır kurs merkezi olarak kullanılan bina da Diyanet İşleri’ne tahsis edildi.

11.5 milyar lira bütçesiyle 8 bakanlığı geride bırakan Diyanet'e bina ve arazi yağdırıyorlar.

 

Son yıllarda, Hazine ve yerel yönetimler eliyle Diyanet'e devredilen arsa ve taşınmazlara, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) merkezi olarak kullandığı Bağcılar'daki mahalle konağı da eklendi.

İstanbul Şişli'deki tarihi Bomonti Bira Fabrikası'nın kalan son binaları geçen yıl Diyanet'e verilmişti…

AKP'li Bağcılar Belediyesi, 2009'dan beri İSMEK'in merkezi olan binayı, “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü Bağcılar İlçe Müftülüğü'ne tahsis etti.

Heybeliada'daki tarihi sanatoryum binası, geçen hafta Diyanet İşleri Başkanlığı'na verildi. Tepki çekti.

MÜFTÜLÜK TALEP ETTİ

İSMEK'in Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki merkezinin Diyanet'e tahsisi, 10 Eylül tarihli Bağcılar Belediye Meclisi'nde gündeme geldi. Meclis gündemine gelen raporda Diyanet İşleri Başkanlığı İstanbul İl Müftülüğü Bağcılar İlçe Müftülüğü'nün 24 Haziran 2020 tarihli talep yazısı yer aldı.

AKP'li Bağcılar Belediyesi, 11 yıl önce İBB'ye tahsis ettiği binayı şimdi Diyanet'e verdi. Kararın, İBB yönetiminin CHP'ye geçmesinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Yazıda, Bağcılar Kazım Karabekir Mahallesi 2550 parsel sınırları içinde bulunan Kazım Karabekir Mahalle Konağı'nın; Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan “Gençliğe Değer Projesi” kapsamında “Diyanet Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere müftülüğe tahsis edilmesi talep edildi. Mahalle konağı, mecliste oy çokluğu ile 5 yıl süreyle müftülüğe tahsis edildi.

CHP ve İYİ Parti karara “hayır” oyu kullandı. Aynı oturumda Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan Yenimahalle Konağı da “Aile ve Dini Rehberlik Bürosu” olarak kullanılmak üzere oy çokluğu ile 5 yıllığına Bağcılar Müftülüğü'ne tahsis edildi.

İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi, müftülük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2015'te verildi.

BÜTÇESİ, 8 BAKANLIĞI GERİDE BIRAKTI

Arsa-taşınmaz tahsisleri ve bütçe aktarımlarıyla dev kaynağın merkezi haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılı bütçesi 11.5 milyar lira. İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçe büyüklükleri ile Diyanet'in gerisinde kaldı.

Şişli'de bulunan tescilli Bomonti Bira Fabrikası'na ait dört taşınmaz Hazine tarafından bedelsiz verildi.

Diyanet'e bağlı en büyük organizasyonlardan biri Türkiye Diyanet Vakfı (TDV). TDV'in yayın ve matbaa alanında “TDV Yayın Matbacılık ve Ticaret İşletmesi” ile inşaat ağırlıklı projeleriyle dikkat çeken KOMAŞ adlı bir iştiraki bulunuyor.

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