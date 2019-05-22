İBB'DEN AKŞENER'E YANIT

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener’in "Okçular Vakfı'na İBB’den 16,5 trilyon lira aktarıldı" iddiası için açıklama yaptı,,

“İBB’den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir” denildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabı Twitter’den İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasındaki iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

İBB’den yapılan açıklamada, “Sayın Meral Akşener’in bugün partisinin grup toplantısında dile getirdiği iddialar, daha önce de (02/02/2019) açıkladığımız gibi gerçek dışıdır. İBB’den hiçbir vakfa nakit para aktarımı kesinlikle söz konusu değildir” denildi.

Okçular Vakfı: İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir

Okçular Vakfı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü grup toplantısındaki konuşmasında, "Yeni moda şu; çocuğa, eşe, dosta vakıf kurduruyorlar. Sonra devletin, milletin parasını bu vakıflara aktarıyorlar. Sadece İBB’den vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Kimin vakfı olduğunu biliyorsunuz. Okçuluk Vakfı‘na 16,5 trilyon lira yatırılmış. Yahu Malazgirt Meydan Muharebesi'nde bu kadar ok atılmadı." dediği hatırlatıldı.





Açıklamada, Okçular Vakfı'nın 2013 yılında tüzel kişiliğe kavuşmuş, özel hukuk hükümlerine tabi, kar amacı gütmeyen, yardım ve hizmetleri karşılıksız olan, başta okçuluk olmak üzere, ata sporları ile bütün spor dallarını, bugünün ve geleceğin nesillerine sevdirmek, sporcuları eğitmek, maddi ve manevi olarak desteklemek, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlanmasına ve ülkenin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kurulmuş resmi, kamu yararına çalışan Türkiye’nin medarıiftiharı olan bir vakıf olduğu vurgulandı.

"Okçular Vakfı‘na bugüne kadar İBB'den herhangi bir para aktarımı söz konusu değildir." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Vakfımız ile İBB, 5393 Sayılı Belediye Kanunu kapsamında kültürel ve sportif faaliyetleri içeren projeler gerçekleştirmiştir. Bu projeler kamuoyuna açık, toplumsal hiçbir fark gözetmeksizin tüm vatandaşlarımızın yararlandığı ve/veya yararlanabileceği projelerdir."

Açıklamada, Okçular Vakfı'nın tüm faaliyetleri ve organizasyonlarının denetlenebilir, şeffaf ve tamamıyla kamu yararına olduğu vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Meral Akşener, Okçular Vakfı'nın sosyal ve kurumsal yapısındaki bu hassasiyetini dikkate alarak açıklama yapması gerekirken, tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu açıklamayı yapmasını akıl tutulması olarak niteliyor, reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Sayın Meral Akşener iddiasını ispatla mükelleftir. Bu iddiasını ispatlamaya davet ediyoruz. Aksi halde kendisini 'müfteri' ilan edeceğiz ve hakkında hukuki ve yasal yollara başvuruyoruz."

"Yasal yollara başvurulacak"

Vakıfla ilgili bu tür tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan ulusal ve yerel basında, internet sitelerinde, sosyal medyada haber yapan, yayınlayan kişi ve kurumların şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, reddettikleri bu tür haberleri yapanlar hakkında hukuki ve yasal yollara başvurulacağı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Okçular Vakfı; tamamen asılsız, mesnetsiz, hukuksuz ve gerçekle bağdaşmayan bu saldırılara karşı boyun eğmeyecek, Malazgirt ruhu, fetih şuuru ve 15 Temmuz kararlığı ile ülkesi, gençliği ve milleti için çalışmaya büyük azim ve kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Akşener, "Okçular Vakfı'na İBB’den 16,5 trilyon lira aktarılmış, yahu Malazgirt Meydan muhaberesinde bu kadar ok atılmadı" demişti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, İBB'den Okçular Vakfı'na 16,5 trilyon para aktarıldığını iddia ederek şöyle konuşmuştu: "Milletimizi açlığa sefalete mahkum edenler maalesef bir takım değerlerimizi perde yaparak altına saklanıyorlar. Vakıf işi de böyle. Bizim bildiğimiz vakıf insanların mallarını hayır için bağışlamasıdır. Vakıflar milletten almaz. Ama yeni moda şu bir akrabaya vakıf kurduruluyor sonra devletin kaynaklarını buralara aktarıyorlar. Allah’tan korkun.

Sadece İBB’den bu vakıflara 850 trilyon lira aktarılmış. Mesela okçular vakfı diye bir vakfı var. Kimin olduğunu biliyorsunuz. Bu vakfa sadece İBB’den 16,5 trilyon lira aktarılmış. Yahu Malazgirt Meydan muhaberesinde bu kadar ok atılmadı. Koca Anadolu fethedildi bu kadar ok atılmadı. Gençler bu nasıl oktur? Sanki S-400 füzesi. İstanbul seçimin iptal edilmesinin asıl amacı budur. Yaptıkları yağmanın devam etmesini sağlamak. Bir avuç yağmacının saltanatı sürsün diye milletin iradesini yok saydılar."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2018 için hazırladığı ama ilan etmediği, 56 sayfalık STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu'nda mütevelli heyetinde Bilal Erdoğan’ın bulunduğu Okçular Vakfı'na 16.6 milyon TL aktarıldığı ortaya çıkmıştı