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İBB'de yeni başkan kim olacak? Kritik toplantı

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İBB'de yeni başkan kim olacak? Kritik toplantı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın istifasının ardından koltuğa oturacak adayın belirlenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AK Partili üyeleri, Sütlüce’deki AK Parti Genel Merkezi’nde genel istişare ve değerlendirme toplan

Toplantı öncesi Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, AK Partili meclis üyelerine gönderdiği mesajda herkesin toplantıya katılmasını istedi. Selim Temurci mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli İBB meclis üyemiz. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 24.09.2017 pazar saat 13.00’te İl Başkanlığı’nda genel istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Gerekli katılımı göstermenizi rica ederim.” 

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