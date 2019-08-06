İBB'DE NE TÜR GİZLİ BİLGİ OLABİLİR?

Can Ataklı Korkusuz gazetesinde yayınlanan bugünkü köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde veri kopyalama tartışmalarını anımsattı.

Ataklı, "İstanbul Belediyesi'nde devletin bütün birimlerini ayağa kaldıracak ne tür gizli bilgiler olabilir acaba?" diye sordu.

Ataklı yazısında Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla Genelkurmay'ın kozmik odasının açıldığını anımsatarak ne var burada diye sordu. Ataklı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle;

Hatırlayacaksınız, Ekrem İmamoğlu 31 Mart seçimlerini kazandığı haldeyenilgiyi hazmedemeyen saray, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

Ancak seçimlerin yenilenmesi kararı alınıncaya kadar prosedür gereği İmamoğlu'na mazbatası verilmiş, o da gidip başkanlık makamına oturmuştu.Ekrem İmamoğlu göreve başlayınca belediye bilgisayarındaki bilgilerin kopyasını aldırmak istemiş, ancak mahkeme bunu durdurmuştu.

Şaşırtıcı bu gelişmeye gerekçe olarak “Kopyalamayı yapacak kişilerin yetkili olmaması” gösterilmişti.

Bundan kısa bir süre sonra sarayın seçim tekrarı kararı yürürlüğe girince İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilip belediyeden çıkarılmıştı.

23 Haziran'a kadar bu konu pek konuşulmadı. Sonunda İmamoğlu seçimi ezici çoğunlukla kazanınca muhtemelen kimsenin aklına da gelmedi.

Ama her nedense geçen hafta sonunda Yeni Şafak Gazetesi sanki çok büyük bir skandalı Ortaya çıkarmış gibi bu olayı tekrar gündeme getirdi.

“O kozmik odada neler yaşandı?” başlığı ile sunulan haberde çok garip ifadeler var.

Kaynak:Medyafaresi.com