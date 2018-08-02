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İBB'de bir transfer daha

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İBB'de bir transfer daha
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Polonyalı oyuncu Damian Kulig'i transfer etti.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Banvit'te forma giyen 31 yaşındaki oyuncu ile bir yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulübün basketbol şube sorumlusu Hakan Şahin, Tu Holloway ve Mehmet Yağmur'dan sonra Damian Kulig'i kadrolarına dahil ettiklerini belirterek, "Yavaş yavaş kadromuz şekillenmeye başladı. Hocamızın raporları doğrultusunda bu hafta içinde transferi önemli ölçüde tamamlayıp, önümüze bakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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