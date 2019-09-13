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İBB'DE 700 MİLYONLUK BORÇ KRİZİ!

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İBB'DE 700 MİLYONLUK BORÇ KRİZİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) CHP'ye geçmesinden sonra, AKP döneminden kalan borçlara bir yenisi daha eklendi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Geçen Pazartesi günü komisyona havale ediken 700 milyonluk borç, dün meclise getirilmedi. Konuya ilişkin olarak, İBB CHP Grup sözcüsü Tarık Balyalı, belediye şirketlerinin vergi dairesi ve sigortaya 681 milyon lira borcu olduğunu belirterek, "Bu borç ödenmezse şirketlerimiz belediyeden kanunen ihale alamayacak" dedi.
"BORÇLARIN BİR KISMINI ÖDEDİK"
İBB CHP Grup Sözcüsü Balyalı toplantıda belediyenin ekonomik durumunu ortaya koyan bir konuşma yaptı. Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre; Balyalı "Bu aya kadar piyasaya, müteahhitlere, iştiraklere ve eski vergi dairesi borçlarımıza istinaden 575 milyon ödeme yapıldı. Şirketlerimizin vergi dairesine borçlarına istinaden de önümüzdeki hafta itibarıyla 850 milyon lira daha ödeme yapılacak. Böylece 1 milyar 525 milyon liranın 1 milyar 400 milyon lirasını da tamamlamış olacağız" dedi.
Yönetimi devraldıklarında 10 milyar lira finansman açığı olduğunu anımsatan Balyalı "Süreç içerisinde ciddi bir mali disiplin uygulanmaya çalışılıyor. Meclisimizin vermiş olduğu yetkiyle kredi kullanımıyla birlikte finansman açığımız bugün itibarıyla 7.6 milyar liraya düşmüş gibi gözüküyor. İyi bir yolda ilerliyoruz" diye konuştu.
"681 MİLYON BORÇ"
Balyalı, belediye şirketlerinin şu anda vergi dairesi ve sigortaya toplam 681 milyon lira borcu olduğunu belirterek özetle şunları söyledi: "İhale zamanı geldi. Özellikle iştiraklerimizin belediyemizden ihale alabilmesi için vergi dairesine ve sigortaya borçlarının olmaması gerekiyor. Eğer bu borçlar ödenmezse iştiraklerimiz kanun itibarıyla ne yazık ki belediyemizin açmış olduğu ihalelere giremeyecek. Önümüzdeki süreçte de yatırımların devam edebilmesi için öncelikli olarak 700 milyon liralık bu krediye ihtiyacımız var. Bu ay gelmedi, eyvallah, komisyonun takdiri. Önümüzdeki ay bunun meclisimize gelip kabul olacağını yürekten inanıyoruz."

 

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