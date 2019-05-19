İBB VERİLERİ NEDEN SİLİNDİ?

İBB verilerinin silinme sebebine ilişkin ortaya atılan iddialar önümüzdeki günlerde gündemi meşgul edecek gibi.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, İBB'nin 15 Temmuz günü Boğaziçi Köprüsü'nde yaşananları beş dakikalık video ile canlandırmak için ABD'den getirilen yönetmene 6 milyon TL ödendiğini yazdı.

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel İBB'nin "İBB Yapım İşleri dergisinin tasarım, uygulama ve yayınlama hizmeti" işine 136 bin lira, Dijital yayıncılık, tasarım, uygulama ve yayınlama" işine 135 bin lira, "İstanbul'un turizm dergisinin tasarım, içerik, uygulama ve yayınlama hizmeti" işine 213 bin lira verildiğini yazdı. Ayrıca 15 Temmuz günü Boğaziçi köprüsünde yaşananları 5 dakikalık video ile canlandırmak için ABD'den getirilen yönetmene 6 milyon TL ödendiğini belirtti.