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İBB, TÜRGEV'E AİT 5 YURDU DAHA GERİ ALDI!

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İBB, TÜRGEV'E AİT 5 YURDU DAHA GERİ ALDI!
Önceki gün, İBB'den belediyelere ayrılan ödeneği kesen Ekrem İmamoğlu, kararlı adımını sürdürerek TÜRGEV‘e verilmek üzere inşa edilen beş yurdu da geri aldı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; 171 milyon lira harcandığı söylenen yurtlar için, protokollerin iptal edildiği belirtildi. Yurtlar, bundan sonra belediye bünyesinde bulunan bir şirket üzerinden yönetilecek.

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