Medyafaresi.com'un haberine göre; 171 milyon lira harcandığı söylenen yurtlar için, protokollerin iptal edildiği belirtildi. Yurtlar, bundan sonra belediye bünyesinde bulunan bir şirket üzerinden yönetilecek.
- BIST 96.718
- Altın 286,663
- Dolar 5,8290
- Euro 6,4362
- İstanbul 26 °C
- Ankara 22 °C
- DEVLET ERKANI, BÜYÜK ZAFERİ ANITKABİR'DE KUTLADI!
- AV YASAĞI KALKIYOR!
- HULİSİ AKAR'DAN TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI!
- MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
- HAFTASONU HAVA NASIL?
- BURAK ÖZÇİVİT'TEN, JAMES BOND SAHNELERİNİ ARATMAYAN PERFORMANS!
- CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI!
- İBB, TÜRGEV'E AİT 5 YURDU DAHA GERİ ALDI!
- DİYANET İŞLERİ'NDEN 30 AĞUSTOS SKANDALI!
- YAŞAR YAKIŞ'TAN AKP'YLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR!
- TELSİM GERİ DÖNDÜ!
- DAVUTOĞLU, ERDOĞAN'A NASIL BAKIYOR?
- YAŞAR İPEK, SEREN SERENGİL ÇİFTİ NEDEN BOŞANIYOR?
- ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI!
- VATAN CADDESİ, 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA HAZIR!
İBB, TÜRGEV'E AİT 5 YURDU DAHA GERİ ALDI!
Önceki gün, İBB'den belediyelere ayrılan ödeneği kesen Ekrem İmamoğlu, kararlı adımını sürdürerek TÜRGEV‘e verilmek üzere inşa edilen beş yurdu da geri aldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DEVLET ERKANI, BÜYÜK ZAFERİ ANITKABİR'DE KUTLADI!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
AV YASAĞI KALKIYOR!Av yasağının bitmesine saatler kala denize açılmak için sabırsızlanan balıkçılar son hazırlıklarını yaparken, hepsinin temennisi bereketli bir sezon geçirebilmek.
HULİSİ AKAR'DAN TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI!Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, FETÖ ile mücadele, İdlib ve Pençe harekatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, "TSK'nın pençesi teröristlerin ensesinde. Pençe-1'de 64, Pençe-2'de 16 ve Pençe-3'te şimdiye kadar 22 olmak üzere yılbaşından bu yana Irak'
MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?Memur zammının ardından maaş hesapları şimdiden yapılmaya başlandı. Memur ve emeklisi Ocak'ta yüzde 4 zam alacak. Peki bu vatandaşların Ocak 2020 maaşı ne olacak? İşte memurların alacakları maaşlar...
HAFTASONU HAVA NASIL?Yağışların öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ve Artvin’in kıyı ilçelerinde, Cumartesi günü sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
VİDEO GALERİ
- 11:31 - DEVLET ERKANI, BÜYÜK ZAFERİ ANITKABİR'DE KUTLADI!
- 11:22 - AV YASAĞI KALKIYOR!
- 11:14 - HULİSİ AKAR'DAN TERÖRLE MÜCADELE AÇIKLAMASI!
- 11:01 - MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?
- 10:56 - HAFTASONU HAVA NASIL?
- 10:46 - BURAK ÖZÇİVİT'TEN, JAMES BOND SAHNELERİNİ ARATMAYAN PERFORMANS!
- 10:35 - CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN TOPLANTISINDA KAVGA ÇIKTI!
- 10:24 - İBB, TÜRGEV'E AİT 5 YURDU DAHA GERİ ALDI!
- 10:17 - DİYANET İŞLERİ'NDEN 30 AĞUSTOS SKANDALI!
- 10:09 - YAŞAR YAKIŞ'TAN AKP'YLE İLGİLİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR!
- 10:02 - TELSİM GERİ DÖNDÜ!
- 09:50 - DAVUTOĞLU, ERDOĞAN'A NASIL BAKIYOR?
- 09:41 - YAŞAR İPEK, SEREN SERENGİL ÇİFTİ NEDEN BOŞANIYOR?
- 09:34 - ERDOĞAN'DAN 30 AĞUSTOS MESAJI!
- 09:31 - VATAN CADDESİ, 30 AĞUSTOS KUTLAMALARINA HAZIR!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim