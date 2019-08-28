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İBB, SU BASKINLARINA KARŞI EYLEME GEÇTİ!

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İBB, SU BASKINLARINA KARŞI EYLEME GEÇTİ!
Ekrem İmamoğlu'nun 17 Ağustos'taki sağanak yağmur sonrası "Bu sorun bir daha yaşanmasın" talimatının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su baskınlarına karşı harekete geçti.

SonDakika.com'un haberine göre; İBB, kısa ve orta vadede işler için 437 milyon lira harcayacak. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulluların korkulu rüyası haline gelen su baskınlarına karşı kalıcı çözüm için harekete geçti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun 18 Ağustos'taki,İBB ekipleri, 16 kritik noktayı belirledi. 'Kısa ve orta vadede' işler için İBB, 437 milyon liralık harcamayla soruna neşter vuracak.
İstanbul'u etkisi altına alan 17 Ağustos'taki sağanak yağmur sonrasında İstanbul'da su baskınları yaşandı. Geçmiş yıllarda yeterince yapılmayan altyapı hizmetleri ve alınmayan tedbirlerden dolayı su baskınları sonucu; bir yurttaş hayatını kaybetti, esnaf maddi zarara uğradı ve kent ulaşımında sorunlar yaşandı.
437 MİLYON LİRA HARCANACAK
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu su baskınlarından etkilenen yerleri gezdi, esnafın sıkıntılarını dinledi. İBB Genel Sekteri Yavuz Erkut ve diğer kurmayları ile sahada incelemelerde bulunan İmamoğlu, "İstanbul pansuman kaldırmaz. Kalıcı tedbirlerin alınması konusunda kesin adımlar atmak zorundayız" diyerek sorunların tespiti ve çözüm üretilmesi için talimat verdi. Talimatla birlikte İBB ekipleri harekete geçti ve toplamda 437 milyon liraya mal olacak çalışmalar için eylem planını hazırladı.

 

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