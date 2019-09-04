İBB, O FİRMA İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

Medyafaresi.com'un haberine göre;
İBB’nin AKP yönetiminde olduğu dönemde 113 çeşmenin restorasyonu için açılan ihaleyi alan firma ile imzalanan sözleşmenin feshedileceği öğrenildi. Firmanın “ihale yasaklısı firmalar” listesine alınması için İBB'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bildirimde bulunacağı kaydedildi.
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Mimar Sinan’ın eseri olan Beyoğlu Karaköy’deki 450 yıllık Yanıkkapı Çeşmesi restorasyonunda yaşanan yıkım skandalı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek adli ve idare işlem başlattı.
Medyafaresi.com'un haberine göre;
Etiketler: İBB, İmamoğlu, Mimar Sinan, Eser
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