  • BIST 104.038
  • Altın 269,923
  • Dolar 5,7687
  • Euro 6,3570
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

İBB MECLİSİ'NDE GERGİN OTURUM! İMAMOĞLU'NU KIZDIRDILAR: ELİNİ İNDİR, HADDİNİ BİLDİRİRİM SANA!

»
İBB MECLİSİ'NDE GERGİN OTURUM! İMAMOĞLU'NU KIZDIRDILAR: ELİNİ İNDİR, HADDİNİ BİLDİRİRİM SANA!
Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'ndeki oturumda AKP sıralarından yükselen "Sen ne bağırıyorsun" sözlerine, "Ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bildiririm sana" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nin Kasım Ayı birinci oturumu İBB Saraçhane Hizmet binasında yapılıyor. Oturumda ilk sözü İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan aldı.

"DAMADIN DEDİĞİ GİBİ"

Konuşmasında ekonomik gelişmeleri eleştiren Özkan, Berat Albayrak'ı kaydederek "Damatın dediği gibi" şeklinde bir ifade kullandı. Özkan'ın bu sözleri AK Parti sıralarından tepki çekti.

İMAMOĞLU: ELİNİ İNDİR, SAKİN OL

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salondan yükselen "Sen ne bağırıyorsun" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bil. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MEHMET ALİ ERBİL'DEN ÜZEN HABER: AMELİYAT OLUYOR12 Kasım 2019 Salı 15:55
  • HABERTÜRK CANLI YAYININDA HARARETLİ TARTIŞMA!12 Kasım 2019 Salı 15:44
  • DEMET AKALIN POLEMİKSİZ DURAMIYOR!12 Kasım 2019 Salı 15:04
  • SILA-HAZAR AMANİ ÇİFTİ AŞKA GELDİ!12 Kasım 2019 Salı 14:40
  • SON DAKİKA… ERDOĞAN’IN ZİYARETİ ÖNCESİ TRUMP’A SKANDAL MEKTUP!12 Kasım 2019 Salı 13:42
  • ERDOĞAN: NATO NE İŞE YARAR!12 Kasım 2019 Salı 13:31
  • AKŞENER: SAYIN ERDOĞAN, İNSANIMIZI BİRBİRİNE DÜŞÜRMEYE ÇALIŞMAKTAN BIKMADIN MI?12 Kasım 2019 Salı 13:04
  • İMAMOĞLU, LONDRA’YA GİDİYOR… FİNANS DÜNYASIYLA BULUŞACAK!12 Kasım 2019 Salı 12:43
  • NURGÜL YEŞİLÇAY AŞKINI KORUMAYA ALDI!12 Kasım 2019 Salı 12:26
  • JOSEPH ADLI MARKANIN ÇIKARDIĞI ‘GALOŞ’A BENZER BOTLAR 4000 TL’YE SATILIYOR12 Kasım 2019 Salı 12:18
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim