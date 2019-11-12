İBB MECLİSİ'NDE GERGİN OTURUM! İMAMOĞLU'NU KIZDIRDILAR: ELİNİ İNDİR, HADDİNİ BİLDİRİRİM SANA!

Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'ndeki oturumda AKP sıralarından yükselen "Sen ne bağırıyorsun" sözlerine, "Ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bildiririm sana" ifadelerini kullandı.

İBB Meclisi'nin Kasım Ayı birinci oturumu İBB Saraçhane Hizmet binasında yapılıyor. Oturumda ilk sözü İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan aldı.

"DAMADIN DEDİĞİ GİBİ"

Konuşmasında ekonomik gelişmeleri eleştiren Özkan, Berat Albayrak'ı kaydederek "Damatın dediği gibi" şeklinde bir ifade kullandı. Özkan'ın bu sözleri AK Parti sıralarından tepki çekti.

İMAMOĞLU: ELİNİ İNDİR, SAKİN OL

Ortamın bir anda gerilmesi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu devreye girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Salondan yükselen "Sen ne bağırıyorsun" ifadesine sert tepki gösteren İmamoğlu, "Ben bağırmıyorum, ben meclis başkanıyım. Elini indir, sakin ol. Haddini bil, haddini bil. Haddini bildiririm sana. Sayın Grup Başkanvekili terbiye sınırlarını aşan üyeni uyar" şeklinde konuştu.