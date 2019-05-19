İBB KARARINA GÖLGE DÜŞTÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği duyurulmuştu.

Ancak pazar sabahı toplu taşımayı kullananlar akbillerini kullandı.

15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacağı duyurulmuştu. Ancak bu sabah toplu taşıma araçlarını kullananlar akbillerini kullandı. Bu karışıklığın sebebi ise henüz bilinmiyor.

ŞOFÖRLER DE VATANDAŞI UYARMADI

Daha önce toplu taşımanın ücretsiz yapıldığı dönemlerde otobüslerde akbillerin basıldığı cihazın üzeri kapatılırdı. Ancak bu sabah cihazların üzeri açıktı ve akbil kullanan vatandaşlara da şoförler tarafından herhangi bir uyarı yapılmadı.

BAYRAMDA ULAŞIM ÜCRETSİZ

Öte yandan, İBB Meclisi'nde alınan karara göre, Ramazan Bayramı süresince 4 Haziran 06.00'dan, 6 Haziran 24.00'e kadar tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.