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İBB HİZMET BİNASI SEYRANTEPE'YE TAŞINIYOR!

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İBB HİZMET BİNASI SEYRANTEPE'YE TAŞINIYOR!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni yönetimi, ilk önemli imar dosyasını Meclis'ten geçirdi. Kararla yeni belediye hizmet binası, Seyrantepe metro istasyonunun da içinde olacağı 68 bin metrekarelik alanın üzerine yapılacak.

DHA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın döneminde, aynı bölgede 65 katlı belediye hizmet binası yapılması planlandı. Ancak AR-GE çalışmaları ile 'İBB’nin tarihi yarımada içinde kalmasının daha doğru olacağı' gerekçesiyle bu projeden 2015 yılında vazgeçildi. İBB’nin 12 yıl önce Seyrantepe’ye yapmak istediği hizmet binası konusu yeniden gündeme geldi. 12 yıl içinde çeşitli tarihlerde değişikliğe uğrayan Seyrantepe hizmet binası imar planları, 2017 yılında yapılan değişikliğe yapılan itiraz üzerine İBB Meclisi'nin Eylül ayı toplantılarının gündemine alındı. İBB Meclisi oy birliğiyle, söz konusu arazi ile ilgili yapılmış olan imar planlarını iptal ederek, 2007 yılında yapılan plan koşullarına dönülmesi kararı aldı. Topbaş döneminde söz konusu araziye, 65 katlı bir gökdelen yapılması planlanmıştı. Yapılaması planlanan gökdelen içerisinde, belediye hizmet birimlerinin yanı sıra AVM, sağlık tesis alanı, rezidans, konaklama tesisleri, otel, motel, kongre ve kültür merkezi yer alacaktı.

 

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