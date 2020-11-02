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İBB Başkanı taburcu oldu

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İBB Başkanı taburcu oldu
Corona virüsü tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu taburcu oldu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınına yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tedavi gördüğü hastaneden ayrıldığını duyurdu.

İmamoğlu hastane önünde yaptığı açıklamada, “Yüksek ateşle Amerikan Hastanesi’ne gelmiştim. 10 gün sonra taburcu oluyorum. Ateşim 4 gün sürdü, başka semptom görülmedi. Tedavi gördüğüm hastaneden ayrılıyorum. Kaldığım süre boyunca benimle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Ben de herkese dua ettim. Başta belediye başkanımız Muhittin Böcek’e acil şifalar diliyorum. Özellikle Amerikan Hastanesi’ne teşekkür ederim” diye konuştu.

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