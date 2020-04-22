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İBB Başkanı İmamoğlu Terörist İthamında Bulunanlara Cevap Verdi

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İBB Başkanı İmamoğlu Terörist İthamında Bulunanlara Cevap Verdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyelerin salgın sürecinde yaptığı yardımlarla ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

İmamoğlu, “Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü’, başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri’ muamelesi yapılmaz” dedi. Bu ağır sözler karşısında millet zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin hiç bir fayda getirmeyeceğini bildikleri için sustuklarını vurgulayan İmamoğlu “ Yoksa meydan boş değil” ifadesinde bulundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB başta olmak üzere bazı belediyelerin halka yaptığı yardımlarla ilgili tüm siyasi eleştiri ve saldırılara karşı açıklama yaptı.

İmamoğlu “Biz belediye başkanları, siyasi tercihlerin ötesinde geniş toplumsal uzlaşı ile seçilmiş, her partiden vatandaşımızın oylarıyla göreve gelmiş kişileriz. Makama geldikten sonra parti rozeti çıkmış, oy versin vermesin, tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek zorunda olan insanlarız. Vatandaşa hizmetten öte hiç bir önceliğimiz yok” dedi.

“BU MAKAMLARA OTURMAYA MI GELDİK?”

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkileyen salgının neden olduğu zorluklara dikkat çeken İmamoğlu “Başta ekonomik zorluklar. Ve tüm bu zorluklar ortadayken, bir belediye başkanı hiç bir şey yapmayacak. Bir belediye başkanı hiç bir işe karıştırılmayacak. İstenen bu. Bu mümkün mü Allah aşkına? Bu makamlara oturmaya mı geldik, hizmet etmeye mi?” diye sordu.

“BELEDİYE DEVLET KURUMU DEĞİL Mİ?”

İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Millet bizleri ihtiyacı varken yanında görmeyecek de ne zaman görecek? ‘Devlet yapıyor' diyorlar; belediye de bir devlet kurumu değil mi?

* Biz her gün, devletimizi idare edenlere beraber çalışalım, diye dil döküyoruz. Bizi itseler de toplumun faydası adına yaklaşmaya devam ediyoruz.

* Ama karşımıza çıkarılan yanıt şu oluyor: ‘Bu tür teşebbüsler özellikle FETÖ-PKK gibi terör örgütleri tarafından denenmiştir.'


* Dünyanın hiçbir ülkesinde, millete ekmek dağıtan, gıda kolisi götüren kısacası, Anayasal görevi gereği hizmet eden belediyelere, ‘terör örgütü', başkanlarına da doğal olarak ‘terör örgütü lideri' muamelesi yapılmaz.

* Dünyanın hiçbir yerinde, terör örgütlerini sempatik gösterme riski olan, böyle tehlikeli cümleler de kurulmaz” diye konuştu.

“MEYDAN BOŞ DEĞİL”

İmamoğlu “Tarafımıza yöneltilen bu ağır sözlere anlık yanıt vermeme sebebimiz, milletimiz zorluk içindeyken ağız dalaşına girmenin, milletin ihtiyacına hiç bir fayda getirmeyeceğini bildiğimizdendir. Yoksa meydan boş değil” çıkışı yaptı.

“İBB'nin ve diğer belediyelerimizin millete yardım faaliyetlerine ‘terör örgütü ‘ benzetmesi yapan, kim olursa olsun, yanıtını alır” diyen İmamoğlu açıklamasını şöyle tamamladı:

* Ama şimdi ne vakti ne sırası. Bu hakkımı şahsen saklı tutuyorum. Liyakata, adalete, merhamete, koordinasyona dayalı bir çalışma yapıyoruz.

* Şimdilik arkamızdan gelen çok ağır ithamlara, kafamızı geri çevirip bakıyor, duyuyoruz. Ama ses etmeden yola devam ediyoruz.

* Arkamızdan bağıran kimselerle kaybedecek vaktimiz yok, biz millet için önde koşmaya devam ediyoruz. Ama susuyoruz…Aziz milletimizin hem hatrı hem hayrı için.

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