Yetkililer ellerinde bulunan maskelerin de ilgili İBB saha personeline yetecek kadar olduğunu belirtti.
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İBB 3 Günde 180 Bin Maske Dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, 3 günde yaklaşık 180 bin maske dağıttıklarını, ellerinde dağıtacak maske olmadığını söyledi.
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